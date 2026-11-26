Rizespor kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirerek maça hazır hale geldi. Yeşil-mavili takımın savunma oyuncusu Siaka Bakayoko, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

hazırlık süreci ve maç beklentisi:

Bakayoko, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından takımın verimli bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan çalışmaların morali yüksek tuttuğunu ve oyuncuların hem kupada hem de ligde zafer için hazırlandığını ifade etti. Bakayoko, en son Erzurum maçını burada kazandıklarını hatırlatarak, Kasımpaşa karşılaşmasında da aynı amaçla sahada olacaklarını söyledi.

Genç savunmacı, takımın özel bir stres içinde olmadığını ve müsabakanın zorlu geçeceğini ancak mücadeleci kimlikleriyle galibiyeti hedeflediklerini vurguladı.

takım ruhu ve bireysel hedefler:

Bakayoko, Rizespor'un mücadeleci bir takım olduğunu söyleyerek herkesin birbirine yardımcı olmaya çalıştığını anlattı. Oynayan ve oynamayan futbolcuların ekip için elinden geleni yaptığını, bunun da saha performansına yansıdığını belirtti.

Kendi gelişimine değinen Bakayoko, genç bir oyuncu olduğunu, çalışmaya devam ederek ilerlemeyi hedeflediğini ifade etti. Taraftarlara yönelik mesajında ise şunu söyledi: 'Sahada onlar için ve galibiyet için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bu maçtan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız.'

Çaykur Rizespor, 14. haftadaki Kasımpaşa sınavına tam kadro çıkma ve evinde üç puanı almak için hazırlıklarını tamamladı. Takımın moralinin yüksek olması ve saha içi dayanışma, maç öncesi öne çıkan unsurlar olarak dikkat çekiyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA SAHASINDA KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞACAK OLAN ÇAYKUR RİZESPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.