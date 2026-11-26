avrasya tüneli onuncu yıl bilançosunu paylaştı:

Hizmete açıldığı günden bu yana İstanbul ulaşımında kritik bir bağlantı noktası haline gelen Avrasya Tüneli, işletmeye alınmasının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen zirvede projenin ekonomik ve çevresel etkilerini açıkladı. Toplam 208 milyon aracın kıta değiştirmesine olanak sağlayan tünel, halka yönelik sunulan verilerle uygulamadaki faydalarını gözler önüne serdi.

zaman ve ulaşım verimliliği:

Avrasya Tüneli ve Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, tünelin bir mühendislik başarısından günlük hayatın vazgeçilmez hizmetine dönüştüğünü söyledi. Tünelde günlük ortalama 80 bin geçiş gerçekleştirildiğini belirten Arıoğlu, garanti edilen geçiş seviyesinin yüzde 10 üzerine çıkıldığını ve 2023 son çeyreğinden bu yana kamu ile gelir paylaşımının sürdüğünü vurguladı.

Arıoğlu, İstanbul’un 13 ilçesinde 1200 katılımcıyla yürütülen araştırmada tünelin gerekli görülme algısının 10 üzerinden 8,12 puan aldığını aktardı. Ayrıca Bakırköy-Kozyatağı arasında köprü güzergâhı yerine tünelin tercih edildiği ve gidiş-dönüş yolculuklarda günde yaklaşık 80 dakika zaman kazanılabildiği belirtilerek, 10 yılda sağlanan toplam zaman kazancının 285 milyon saate ulaştığı ifade edildi.

çevresel ve ekonomik kazanımlar:

Arıoğlu, tünelin sadece araç geçişiyle sınırlı kalmayıp çevresel etki ve kaza maliyetlerinin azalması gibi dolaylı faydalar da sağladığını söyledi. Projenin 10 yıllık dönemde yolculuk mesafesini 778 milyon araç-kilometre azalttığı, bunun sonucunda 339 bin ton yakıt tasarrufu ve 162 bin ton emisyon azaltımı gerçekleştiği kaydedildi. Bu emisyon azaltımının 6,4 milyon ağaca denk geldiği hesaplandı.

Tüm bu kazanımların bir araya gelmesiyle projenin ekonomiye toplam katkısının 3,1 milyar dolar seviyesinde olduğu açıklandı.

Zirvede ayrıca Avrasya Tüneli Genel Müdürü David H. Lee, tünelin 16 milyonluk metropol için mobilite anlayışında oyun kurucu bir çözüm olduğunu vurguladı. Lee, önümüzdeki dönemde güvenli ve kesintisiz işletmeciliğin, kullanıcı zaman kazancının, operasyonel verimliliğin, teknolojinin ve sürdürülebilirliğin ön planda tutulacağını belirtti.

Etkinliğe Avrasya Tüneli ve Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Genel Müdür David Hyuck Lee, Berlin Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Şahin Albayrak ile Formula 1 şampiyonu Mika Häkkinen gibi isimler katıldı. Katılımcılar, tünelin on yıllık işletme deneyiminin sağladığı veriler ışığında geleceğe dönük işletme ve sürdürülebilirlik hedeflerini paylaştı.

Sunulan veriler, Avrasya Tüneli projesinin İstanbul ulaşım ağı içindeki rolünü pekiştirirken, ekonomik katkı, zaman tasarrufu ve çevresel faydaların işletme süresince somut çıktılara dönüştüğünü gösterdi.

AVRASYA TÜNELİ’NİN İŞLETMEYE ALINIŞININ 10’UNCU YILI DOLAYISIYLA İSTANBUL’DA "GEÇMİŞLE GELECEĞİ BAĞLAMAK, ZAMANIN DEĞERİ" BAŞLIKLI ZİRVE DÜZENLENDİ.