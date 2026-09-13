Sivasspor’dan hakem kararlarına sert tepki: adalet arayışımız sürecek

Sivasspor başkanının tepkisi:

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında evinde Muğlaspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor’da maç sonrası en sert çıkan isim kulüp başkanı Burak Özçoban oldu. Özçoban, karşılaşmanın hakemi Fatih Tokail ve VAR uygulamalarına yönelik eleştirilerini basın mensuplarıyla paylaştı. Görevde bulunduğu "Ben Sivasspor kulübünde 15 aydır başkanlık yapıyorum" ifadesiyle konuşmasına başlayan Özçoban, bunun dışındaki tepkilerini de net biçimde dile getirdi.

Hakem ve VAR kararlarına eleştiri:

Özçoban, maçtaki belirli pozisyonlara işaret ederek sistemdeki tutarsızlıklara dikkat çekti. Hakemin geçen sezon vermediği penaltıyı veren aynı ismin bugün onların maçında görevlendirilmesini eleştirdi ve "resmen maçı katlediyor" sözleriyle tepkisini gösterdi. Ayrıca, VAR odasındaki hakemlerin ne izlediğini sorgulayarak, ceza sahasındaki bariz elle müdahale, yediğimiz goldeki faul iddiası ve Manaj’ın golü öncesindeki oyun durdurma kararlarına vurgu yaptı.

Başkanın açıklamalarında öne çıkan ifadelerden bazıları şunlardı: "Artık Türk futbolunun bu hakemlerden temizlenmesi lazım." ve "Hakemlerin arasındaki kulisler hiç bitmiyor." Bu cümleler, kulübün karar mekanizmalarına duyduğu güvensizliği ortaya koydu.

Kulübün yapacağı adımlar ve taraftara mesajı:

Özçoban, Sivasspor’un hakkını arayacağını belirterek, "Görüntülerle birlikte yazılı açıklama da yapacağız" ifadesiyle somut adım sinyali verdi. Kulübün gerekli mecralara itirazları ileteceğini ve hukuki süreçleri değerlendireceğini söyledi. Ayrıca, "Kimse Sivasspor’dan büyük değildir" sözünü tekrar ederek kulübün boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Başkan son olarak taraftarlara yönelik bir özür de iletti: "Taraftarımızdan da evimizdeki beraberlik için özür diliyorum". Bu açıklama, sportif hayal kırıklığının yönetim tarafından da paylaşıldığını gösterirken, kulübün ilerleyen günlerde atacağı adımların takip edileceğinin işaretini verdi.

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, Muğlaspor müsabakasının ardından maçın hakemine verdiği kararlardan dolayı tepki göstererek, "Artık Türk futbolunun bu hakemlerden temizlenmesi lazım. Kulüplere yazık bütün takımlarımız emek veriyor" dedi.