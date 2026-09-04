İzmir'de kurtuluş coşkusu: süvariden SOLOTÜRK'e gün boyu kutlama

İzmir 104. kurtuluş yıl dönümünü törenlerle karşılıyor

İzmir, 9 Eylül 1922'deki kurtuluşun 104. yıl dönümünü, valilik koordinasyonunda hazırlanan zengin bir programla anacak. Gün boyu sürecek etkinlikler arasında zafer yürüyüşleri, resmî törenler, atlı süvari temsilleri, bando konserleri ve SOLOTÜRK'ün hava gösterisi yer alıyor. Kentin dört bir yanında düzenlenecek etkinlikler, İzmir'in kurtuluş gününün hem tarihî hem de toplumsal boyutunu bir arada yaşatmayı hedefliyor.

Günün erken saatleri ve resmi törenler:

Program, 09.00'da Basmane Polis Merkezi önünden başlayacak olan "104. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile açılacak. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdikten sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Ardından, saat 10.30'da Konak Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek kurtuluş töreni, kentin özgürlüğe kavuştuğu anın temsili canlandırmasını içerecek.

Temsili canlandırma ve bayrağın teslimi:

Kurtuluş töreninde Atlı Süvari Birlikleri'nin kente girişinin temsili canlandırılmasının ardından Türk bayrağının teslimi yapılacak; bu anla birlikte Ayyıldızlı bayrak yeniden gönderde yükselecek ve 104 yıllık tarihî an sembolik olarak yeniden yaşatılacak. Protokol konuşmaları, halk oyunları ve bando gösterileri Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın devamında yer alacak.

Konserler, süvari yürüyüşü ve SOLOTÜRK gösterisi

Gün içinde kentin farklı noktalarında müzik etkinlikleri düzenlenecek. Atlı Süvari Birlikleri, saat 17.00-17.30 arasında Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ederek 1. Kordon ve Gündoğdu Meydanı yönünde yürüyüş gerçekleştirecek. Bu yürüyüş, kurtuluşun simgesel görüntülerinden biri olarak programın dikkat çeken bölümlerinden olacak.

Konser takvimi kapsamında Hava Eğitim Bando Komutanlığı Konak Atatürk Meydanı'nda, Donanma Komutan Yardımcılığı Bando Komutanlığı Balçova Agora AVM'de 18.00'de, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı ise Gaziemir Optimum AVM'de 18.30'da sahne alacak. Bu etkinliklerle kutlama coşkusu kentin geneline yayılacak.

SOLOTÜRK ve akşam programı:

Günün gökyüzündeki en görkemli bölümü, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu olacak. SOLOTÜRK, 18.00-18.40 saatleri arasında İzmir semalarında gerçekleştireceği uçuşla kurtuluş coşkusuna eşlik edecek.

Günün finali, geleneksel fener alayıyla yapılacak. Fener alayı 20.15'te Konak Pier'den başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı güzergâhında devam edecek. Türk bayrakları ve fenerlerle yapılacak yürüyüşe İzmirliler geniş katılım göstererek 9 Eylül'ün 104. yılını birlikte kutlayacak.

Vali Elban'ın çağrısı

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 104 yıl önce İzmir'in işgalden kurtuluşuyla sonuçlanan mücadelenin Türkiye'nin bağımsızlık yolculuğunun en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Elban, 'Bu anlamlı günü, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızın aziz hatırasına yakışır bir gurur ve coşkuyla kutlayalım. 9 Eylül'ün taşıdığı bağımsızlık ruhunu hep birlikte yaşatalım' diye konuştu.

Vali Elban ayrıca İzmirlilere ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatma çağrısında bulunarak tüm hemşehrileri düzenlenecek etkinliklerde buluşmaya davet etti. Etkinliklerin ayrıntılı programa, İzmir Valiliği'nin resmi internet sitesindeki 'Duyurular' bölümünden ulaşılabilecek.

İZMİR, 9 EYLÜL 1922’DE DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜNÜ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA DÜZENLENECEK TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLAYACAK.