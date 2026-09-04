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Smyrna Ensemble efes'te raks-ı politen repertuvarıyla sahne alacak

Smyrna Ensemble, 24 kişilik kadrosu ve 'Raks-ı Politen' repertuvarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 5 Eylül'de Efes'te sahne alacak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Smyrna Ensemble efes'te raks-ı politen repertuvarıyla sahne alacak

Smyrna Ensemble efes'te raks-ı politen repertuvarıyla sahne alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çatısı altında kurulan Smyrna Ensemble, kentin müzik yaşamına yeni bir renk kattı. 24 kişilik kadrosuyla farklı türleri buluşturan topluluk, 5 Eylül'de Efes Kültür Sanat Festivali kapsamında izleyicilerle buluşacak.

program ve repertuvar:

Topluluk, "Raks-ı Politen" temasıyla hazırladığı programda klasik Napoliten eserlerinden geleneksel Türk müziğine, Türkçe poptan Anadolu rock müziğine uzanan geniş bir repertuvar sunuyor. Smyrna Ensemble'ın hedefi, farklı müzik dillerini bir araya getirerek hem kent kültürüne hem de festivale özgün bir soluk kazandırmak.

hazırlık süreci ve önceki konserler:

Orkestra, Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürlüğü Orkestralar Birimi kapsamında aylar süren prova ve hazırlık döneminin ardından ilk kez 13 Haziran'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salonda lansman konseri gerçekleştirdi. Lansmana İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgisi kaydedildi. Topluluk, daha sonra 14 Temmuz'da Tarihi Havagazı Fabrikası çim konserleri kapsamında sahne aldı ve şimdi 5 Eylül programı için çalışmaları sürdürüyor.

kadro, hedefler ve yönetim açıklamaları:

Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürü Cevat Oker, bünyelerinde yaklaşık 100 müzisyenin görev yaptığını ve Smyrna Ensemble'ın bu yıl kurulan gruplardan biri olduğunu belirterek, "24 kişilik kadrosuyla haziran ayında İzmirli sanatseverlerle buluşan orkestramız, İzmir’in kültür-sanat yaşamında önemli bir yer edindi" dedi. Orkestra şefi Özgür Günay ise enstrüman çeşitliliğine vurgu yaparak, "Tahta üflemeliler, yaylılar, bakır üflemeliler, piyano, bas, davul gibi orkestrada yer alabilecek her enstrüman bu orkestrada var. Tüm dinleyici kitlelerine hitap ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Smyrna Ensemble Sanat Yönetmeni Tenor İnanç Menekşe konserlerin yapısını ve çalışma biçimini şöyle özetledi: "Napoliten eserleri ve Türk müziğini sentezlediğimiz çalışmalarımız var. Hem Batı grubundaki saz sanatçılarıyla hem de Türk müziğindeki müzisyen arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." Menekşe, lansman ve çim konserlerinin ardından 5 Eylül'deki Efes programının yanı sıra 9 Eylül resepsiyonunda sahne alma planlarının da yapıldığını ekledi.

Festival sahnesinde sunacakları programla Smyrna Ensemble, İzmir’in köklü müzik mirasını modern tınılarla buluşturmayı ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HAYATA...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN SMYRNA ENSEMBLE, İZMİR'İN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA RENK KATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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