Müsabakaların özeti:

Sivas’ta düzenlenen 11-12-13 Yaş Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları, 17-19 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Organizasyon, Olimpik Yüzme Havuzunda üç gün boyunca sürdü ve genç yüzücüler arasında çekişmeli yarışlara sahne oldu.

Katılım ve organizasyon:

Müsabakalara kentte faaliyet gösteren 32 kulüpten toplam 349 sporcu katıldı. 11, 12 ve 13 yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, her branşta en iyi dereceleri elde edebilmek için kıyasıya yarıştı. Etkinlik, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Yüzme İl Temsilciliği organizasyonunda gerçekleştirildi.

Ödül töreni ve kazanımlar:

Üç gün süren müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takım ve sporcular için bir ödül töreni düzenlendi. Organizasyon, genç yüzücülerin performanslarını ortaya koymalarına ve rekabet ile tecrübe kazanmalarına imkân sağladı.

SİVAS’TA DÜZENLENEN 11-12-13 YAŞ YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI. ÜÇ GÜN SÜREN ORGANİZASYONA 32 KULÜPTEN 349 SPORCU KATILIRKEN, GENÇ YÜZÜCÜLER DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.