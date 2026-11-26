Sivas'ta ithal tropik akvaryum balıkları:

Sivas'ta satışa sunulan Flower Horn cinsi tropik akvaryum balıkları, renkleri kadar sıra dışı davranışlarıyla da dikkat çekiyor. Tayland başta olmak üzere farklı ülkelerden getirilen türler arasında yer alan Flower Horn'lar, zamanla sahibine alışıp akvaryumda elle temas kurulmasına izin verebilmesiyle öne çıkıyor.

Flower Horn'ların karakteri:

Akvaryumculukla ilgilenen Osman Yiğit, Flower Horn türünün "kafa yapısı büyüyebilen ve kendini sevdirebilen" bir hayvan olduğunu, insanlarla olan temasın zaman içinde arttığını anlatıyor. Yiğit'in sözleri şöyle: "Mesela Flower Horn balığı akvaryumda tek bakılabilen, temas kurulabilen bir balık türü. Kafa yapısı büyüyebilen ve kendini sevdirebilen bir hayvan. İnsanlarla olan teması günden güne alıştıkça artıyor. Evde normal bir evcil kedi, köpek besler gibi akvaryum içinde yaşayan balığı el teması ile sevebiliyorsunuz."

Getiriş, çeşitlilik ve bakım:

İthal edilen balıkların büyük bölümü Tayland'dan canlı ve sağlıklı şekilde Sivas'a getiriliyor. Şu an dükkânda ortalama 50-100 çeşit balık bulunuyor; toplamda ise yaklaşık 100 çeşit tür satışa sunuluyor. Yiğit, tropikal türlerin renk pigmentleri ve farklı görünümlerinin ilgi çektiğini, ayrıca bu türlerin ev bakımının kolay olduğunu vurguluyor: "Balık ev ortamında en rahat ve iyi bakılabilen bir hayvan. Kokusu çok az olan, kılı, tüyü olmayan, evde en güzel bakılabilecek canlı familyası balıklardır."

Vatandaşlar için en belirgin avantaj, yurt dışı seyahatlerinde görebilecekleri birçok türü artık kent içinde görüp satın alabilmeleri. Satışa sunulan türler, hem görsel çeşitlilik hem de akvaryum içinde bir arada yaşayabilme kolaylığıyla dikkat çekiyor.

SİVAS’TA SATIŞA SUNULAN TROPİKAL BALIKLAR ARASINDA YER ALAN FLOWER HORN, SAHİBİNE ALIŞMASI VE ELLE TEMAS KURULABİLMESİYLE DİĞER AKVARYUM BALIKLARINDAN AYRILIYOR.