Sivrihisar tarlasında 'Anadolu Mirası' operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Operasyon ve suçüstü yakalama:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı ihbarını değerlendirerek 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında 14 Kasım günü saat 18.00 sıralarında operasyon düzenledi. Ekipler, kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 7 şüpheliden 6'sını tutukladı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler:

Olay yerinde, kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen ve muhafaza altına alınan malzemeler arasında 3 kürek, 3 kazma, 1 keser, 2 adet 10 litrelik mazot bidonu, 1 yer altı görüntüleme cihazı ve 1 karot makinesi yer aldı.

Adli süreç ve soruşturma:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemece 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturma ve delil değerlendirme çalışmaları sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER