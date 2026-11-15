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Aladağlar'da sis engeline rağmen yaya kurtarma: UMKE kayalıklardan düşen dağcıyı çıkardı

Aladağlar'da tırmanış yapan 6 kişilik grubun üyesi A.K., Hacer Ormanları'nda kayalıklardan düştü; sis nedeniyle helikopter inemeyince UMKE yaya ulaştı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aladağlar'da sis engeline rağmen yaya kurtarma: UMKE kayalıklardan düşen dağcıyı çıkardı

Aladağlar'da kurtarma çalışması:

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı sınırları içindeki Hacer Ormanları'nda meydana gelen kazada, amatör dağcı A.K. kayalıklardan düştü. Olayı gören grup üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayın ayrıntıları:

Kazanın yaşandığı noktada tırmanış yapan grup 6 kişilikti. Düşmenin ardından durum Sağlık Müdürlüğü, jandarma ve UMKE ekiplerine bildirildi. Bölgedeki yoğun sis nedeniyle tahsis edilen helikopter güvenli iniş yapamadı.

Müdahale ve tahliye:

Helikopter desteği sağlanamayınca UMKE ekipleri yaralının bulunduğu bölgeye yaya olarak ulaştı. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, uzun süren çalışmalarla sedyeyle dağcı bulunduğu yerden güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliye sonrası sağlık ekiplerine teslim edilen A.K., ilk kontrollerin tamamlanmasının ardından ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine götürüldü.

Yetkililer, A.K.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığını ve hastanedeki tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Olay, bölgedeki hava koşullarının kurtarma çalışmalarını nasıl etkilediğini bir kez daha gösterdi.

KAYSERİ’NİN YAHYALI İLÇESİNDE 6 KİŞİLİK GRUPLA ALADAĞLAR’DA TIRMANIŞ YAPAN AMATÖR TIRMANIŞÇI...

KAYSERİ’NİN YAHYALI İLÇESİNDE 6 KİŞİLİK GRUPLA ALADAĞLAR’DA TIRMANIŞ YAPAN AMATÖR TIRMANIŞÇI KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ. YARALANAN TIRMANIŞÇININ BULUNDUĞU BÖLGEYE SİS NEDENİYLE HELİKOPTER İNEMEZKEN, ŞAHIS UMKE EKİPLERİ TARAFINDAN YAYA OLARAK ULAŞILARAK, BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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