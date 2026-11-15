Çerkezköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı

Çerkezköy-Çorlu yolunda zincirleme kaza

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Kızılpınar mevkiinde meydana gelen kazada 5 araç birbirine girdi ve 11 kişi yaralandı. Olay, Çorlu yönüne seyir halindeki araçların karıştığı zincirleme çarpışma sonucu oluştu.

Kaza ve ilk müdahale:

Zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk güvenlik önlemlerini ise bölgedeki jandarma ekipleri aldı; polis ekipleri gelene kadar bölgenin emniyeti sağlandı.

Yaralıların taşınması ve tedavi:

Kaza sonrası sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde gerekli işlemler tamamlandı.

TEKİRDAĞ’IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 11 KİŞİ YARALANDI.