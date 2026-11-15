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Aladağlar'da sis engeline rağmen UMKE yaya müdahalesiyle amatör tırmanışçıyı kurtardı

Aladağlar'da amatör tırmanışçı A.K., 6 kişilik grupla tırmanış sırasında düştü; sis yüzünden helikopter inemeyince UMKE ekipleri yaya olarak ulaşıp kurtardı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aladağlar'da sis engeline rağmen UMKE yaya müdahalesiyle amatör tırmanışçıyı kurtardı

Aladağlar'da UMKE'nin yaya müdahalesiyle kurtarma

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunan Hacer Ormanları'nda amatör tırmanışçı A.K., 6 kişilik grupla tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Yaralının bulunduğu bölgeye ulaşım sırasında yoğun sis vardı ve bu nedenle helikopterle iniş yapılamadı. Hava desteği kullanılamayınca ekipler kara yoluyla müdahaleyi planladı.

Kurtarma ve müdahale:

UMKE ekipleri, arazide yaya olarak ilerleyip A.K.'nin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekipler ilk müdahaleyi yerde gerçekleştirdikten sonra uzun süren çalışmayla sedye kullanarak mahsur kaldığı yerden çıkardı ve sağlık personeline teslim etti.

Hastane süreci ve durumu:

A.K., ilk kontrollerin ardından ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar olduğu bildirildi; tedavisi hastanede sürüyor.

Aladağlarda kayalıklardan düşen amatör tırmanışçı UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı

Aladağlarda kayalıklardan düşen amatör tırmanışçı UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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