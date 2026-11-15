Alaplı'da terk edilmiş kulübede ölü bulunan kişinin vefatı otopsiye kaldı

olayın ortaya çıkışı:

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi Terminal mevkiinde, belediyeye ait kullanılmayan bir kulübede bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çağrılan ekipler tarafından yaşamını yitirdiği tespit edilen ismin Mustafa A. olduğu bildirildi.

ilk bulgular ve şüphe:

Çevredeki tanık beyanlarına ve ilk incelemelere göre, olayda alkol zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak yetkililer, söz konusu şüphenin kesin sonuca ulaşması için otopsi raporunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.

soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarına başladı. Adli makamların yönlendirmesiyle yapılacak otopsi sonucuna göre olayın nihai nedeni ve varsa başka etkenler netlik kazanacak. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve sonuçların resmi açıklamayla paylaşılacağını belirtti.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE, KULLANILMAYAN BİR KULÜBEDE MUSTAFA AYDIN İSİMLİ ŞAHIS ÖLÜ BULUNDU.