Sivrihisar'da camiler haftası kurum buluşmalarıyla devam etti

etkinlikler ve ziyaretlerin amacı:

Eskişehir Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri ilçede devam ediyor. Programlar, cami hizmetlerinin görünürlüğünü artırmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli ziyaret ve buluşmaları kapsıyor.

kurum amirleri müftüyü ziyaret etti:

Bu çerçevede yapılan ziyarette ilçe protokolünden isimler bir araya geldi. Heyette İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Halil İbrahim Biçer, TSM Başkanı Dr. Şerif Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Pakoğlu, Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser Selçuk Keskin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adem Çakır ve Sivrihisar Orman İşletme Şefi Eray Yeni hazır bulundu.

paylaşılan dilekler ve teşekkür:

Ziyaret sırasında karşılıklı iyi dilek ve temenniler iletildi. İlçe Müftüsü Mustafa Budak ise nazik ziyaretleri ve yakın ilgilerinden dolayı tüm kurum amirleri ile misafirlere teşekkürlerini iletti.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI VESİLESİYLE SİVRİHİSAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ'NE GERÇEKLEŞTİRİLEN KURUM ZİYARETLERİ SÜRÜYOR.