Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3296 +0,21%
Bist 12.354,71 +0,86%
Altın Gram 6.660,33 +0,32%
EUR/USD 1,1254 +0,08%
Brent Petrol 99,18 -3,06%
--°

Sivrihisar'da camiler haftası kurum buluşmalarıyla devam etti

Sivrihisar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinde kurum amirleri İlçe Müftüsü Mustafa Budak'ı makamında ziyaret ederek iyi dileklerini sundu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivrihisar'da camiler haftası kurum buluşmalarıyla devam etti

etkinlikler ve ziyaretlerin amacı:

Eskişehir Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri ilçede devam ediyor. Programlar, cami hizmetlerinin görünürlüğünü artırmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli ziyaret ve buluşmaları kapsıyor.

kurum amirleri müftüyü ziyaret etti:

Bu çerçevede yapılan ziyarette ilçe protokolünden isimler bir araya geldi. Heyette İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Halil İbrahim Biçer, TSM Başkanı Dr. Şerif Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Pakoğlu, Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser Selçuk Keskin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adem Çakır ve Sivrihisar Orman İşletme Şefi Eray Yeni hazır bulundu.

paylaşılan dilekler ve teşekkür:

Ziyaret sırasında karşılıklı iyi dilek ve temenniler iletildi. İlçe Müftüsü Mustafa Budak ise nazik ziyaretleri ve yakın ilgilerinden dolayı tüm kurum amirleri ile misafirlere teşekkürlerini iletti.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI VESİLESİYLE SİVRİHİSAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ&#039;NE GERÇEKLEŞTİRİLEN KURUM...

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI VESİLESİYLE SİVRİHİSAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ'NE GERÇEKLEŞTİRİLEN KURUM ZİYARETLERİ SÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Makas huzurevinde çınarlarla buluştu
images

Düzce'de arşiv okuryazarlığını güçlendirme hedefiyle Osmanlı Türkçesi eğitimi
images

İlham veren hikâyeler: kadın girişimciler Denizli'de buluştu
images

Yaşları aşan bağ: Ümraniye'de kuşaklar arası spor buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şaphane'de gıda güvenliğine sıkı takip: işletmelerde hijyen ve muhafaza koşulları denetlendi

Karabük eğitim ve araştırma hastanesinde bir ilk: ALIF ile kompleks omurga ameliyatı

Denizli'nin genç yıldızı Nefise Kaymakçı Avrupa ringinde madalya peşinde

Pazar koşusu nedeniyle Bursa'da bazı ana arterlerde trafik düzenlemesi uygulanacak

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı