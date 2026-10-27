Sivrihisar'da tır kazasında kolu kopan sürücü tedavide

sivrihisar'da tır devrildi: kazada ağır yaralanan sürücünün tedavisi sürüyor

Ankara-Eskişehir karayolu Sivrihisar ilçesi Kaymaz mevkiinde meydana gelen tır kazasında, sürücünün ağır yaralandığı ve kolunun koptuğu bildirildi. Kazada tırın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta şeride yan yattığı ve yüklerin şarampole döküldüğü aktarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

kaza ve ilk müdahale:

Alınan son bilgilere göre kazada ağır yaralanan sürücünün 41 yaşındaki C.K. olduğu belirtiliyor. Olay sırasında sürücünün sağ kolunun koptuğu öğrenildi. İlk müdahaleyi olay yerindeki ekipler gerçekleştirdi ve ardından hasta acilen sağlık kuruluşuna nakledildi.

hastane süreci ve soruşturma:

Hastanedeki müdahalelerin devam ettiği, sürücünün tedavisinin sürmekte olduğu bildirildi. Olayla ilgili çok yönlü bir inceleme ve soruşturma başlatıldı; kaza nedenleri ve süreçle ilgili ayrıntıların soruşturma tamamlandıkça açıklanacağı ifade edildi. Kazanın trafik akışı ve bölgedeki güvenlik önlemleri açısından değerlendirmesi yapılacak.

OLAY YERİNDEKİ KAZA VE YARALI