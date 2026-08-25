Slovakya'da dron fabrikasına yönelik yangın planı engellendi: üç yabancı gözaltında

Operasyonla saldırı planı engellendi

Slovakya güvenlik güçleri, ülkenin doğusundaki bir dron üretim tesisine yönelik planlanan yangın saldırısını istihbarat desteğiyle bozguna uğrattı. Polis açıklamasına göre hedefte üretimin sürdüğü ve çalışma sırasında tesiste yaklaşık 70 çalışan bulunuyordu; üretim tesisindeki maddi varlıkların değerinin on milyonlarca euro düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

ele geçirilen malzemeler ve deliller:

Slovakya Organize Suçlarla Mücadele Birimi (UBOK) ve istihbarat birimlerinin ortak operasyonunda, olayın gerçekleştirilmesine yönelik çok miktarda yanıcı madde ile çeşitli aletler ele geçirildi. Operasyonda ayrıca cep telefonları, bir aksiyon kamerası ve fabrikanın elle çizilmiş planı bulundu. Polis açıklamasında saldırının "birilerinin isteği üzerine planlandığı" ifadelerine yer verildi.

şüpheliler, yakalanma yerleri ve suçlamalar:

Gözaltına alınan şahısların yabancı uyruklu olduğu belirtildi; şüphelilerden ikisi Slovakya’da, üçüncüsü ise kısa sürede çıkarılan tutuklama emri ile Almanya’da yakalandı. Hakklarında kamu güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik suç hazırlığında bulunmak yönünde dava açıldı.

Polis, hedef alınan fabrikanın adı ve tam konumunu kamuoyuna açıklamadı; ayrıca saldırıyı sipariş ettiği öne sürülen kişi veya kuruluş hakkında da bilgi paylaşılmadı. Ancak soruşturmada Slovakya İstihbarat Servisi (SIS) ile Askeri İstihbarat Servisi tarafından sağlanan bilgilerin "kilit rol" oynadığı vurgulandı.

Yetkililer, ele geçirilen malzemeler ve tespitler ışığında soruşturmanın sürdüğünü, olası bağlantıların ve sipariş verenin kimliğinin araştırıldığını bildirdi. Olay, hem fabrikanın çalışan güvenliği hem de stratejik değer taşıyan üretim varlıklarının korunması açısından ülke güvenliği gündeminde öncelikli bir dosya olarak takip ediliyor.

SLOVAKYA ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE BİRİMİ (UBOK), İSTİHBARAT SERVİSLERİYLE ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA ÇOK MİKTARDA YANICI MADDE, ÇEŞİTLİ ALETLER, CEP TELEFONLARI, AKSİYON KAMERASI VE TESİSİN ELLE ÇİZİLMİŞ PLANINI ELE GEÇİRDİ.