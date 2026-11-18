Taburculuk sonrası ev bakımı:

Gebeliğin 37. haftası tamamlanmadan doğanlar prematüre olarak tanımlanır ve yenidoğan döneminde bazı gelişim aşamalarını anne karnında olmadığı hâlde dışarıda sürdürürler. Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Osman Vural, yenidoğan yoğun bakımından taburcu olmanın aileler için büyük sevinç olduğunu ancak ev döneminin de dikkat gerektirdiğini vurguluyor. Hastaneden ayrılmadan önce aileye verilecek kontrol tarihleri, beslenme planı, kullanılacak destekler ve gerektiğinde başvurulacak birimler açıkça paylaşılmalıdır.

Uzm. Dr. Osman Vural, "Bebeklerin bakım ve izlem ihtiyaçları, doğdukları gebelik haftasına, doğum ağırlıklarına ve eşlik eden sağlık sorunlarına göre farklılık gösterir" diyerek, ailelerin kontroller arasında gözlemledikleri değişiklikleri not almasının ve sorularını kaydetmesinin izlemi kolaylaştıracağını belirtiyor. Düzenli takip, muhtemel sorunların erken fark edilmesini sağlar.

Beslenme ve büyüme takibi:

Anne sütü öncelikli olmakla birlikte bazı prematüre bebeklerde büyümeyi desteklemek için anne sütü zenginleştiricisi veya özel mama gerekebilir. Bu tür desteklerin uygulanması her bebek için farklıdır; karar, bebeğin doğum ağırlığına, beslenme durumuna ve büyüme hızına göre hekim tarafından verilir. Taburculukta önerilen beslenme planına uyulmalı, özellikle ilk haftalarda kilo, boy ve baş çevresi düzenli ölçülmelidir.

Beslenme sırasında çabuk yorulma, emmede azalma veya yetersiz kilo alımı gözlenirse derhal sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Prematüre bebeklerde demir ve D vitamini eksikliği ile kemik mineral sorunları daha sık görülebileceğinden önerilen destekler kesilmemeli veya rastgele doz değiştirilmemelidir. Doz ve kullanım süresi doktorun değerlendirmesiyle belirlenir.

Ev hijyeni, bakım verenlerin ellerini yıkaması, hasta kişilerle temastan kaçınılması ve solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğu dönemlerde kapalı kalabalık ortamlardan uzak durulması son derece önemlidir. Evde ve araçta sigara içilmemeli, yaşam alanı düzenli havalandırılmalıdır. Bakım verenlerin aşılarının güncel tutulması gerekir; aşılar genel olarak düzeltilmiş yaşa göre değil, doğumdan itibaren geçen takvim yaşına göre yapılır. Hepatit B uygulamalarında ise doğum ağırlığı ve annenin hepatit B durumu göz önünde bulundurulur. Ciddi solunum yolu hastalıklarından biri olan RSV için koruyucu antikor gerekliliği ise güncel öneriler doğrultusunda bireysel değerlendirmeye bağlıdır.

Güvenli uyku ve gelişim taramaları:

Bebeklerin her uykuda sırtüstü, sert ve düz bir yatakta yatırılması önerilir; yatak içinde yastık, oyuncak, yatak kenarı koruyucusu veya gevşek örtü bulunmamalıdır. En az ilk altı ay anne ve baba ile aynı odada, kendine ait ayrı bir yatakta uyuması tavsiye edilir. Aşırı giydirme ve fazla ısıtmadan kaçınılmalıdır.

Kanguru bakımı annenin ve bebeğin bağ kurmasını, emzirmeyi ve termoregülasyonu destekler; ancak bu sırada bakım verenin uyanık olması, bebeğin yüzünün görünür ve hava yolunun açık olmasına dikkat etmesi gerekir. Bakım verenin uykusu geldiğinde bebek güvenli yatağına alınmalıdır.

Gelişim değerlendirmelerinde düzeltilmiş yaş kullanılır; örneğin sekiz hafta erken doğmuş bir bebeğin takvim yaşı dört aylıkken düzeltilmiş yaşı yaklaşık iki aydır. Bu yaklaşım genellikle ilk iki yıl, çok erken doğanlarda gerektiğinde üç yaşına kadar sürdürülür. Başını tutma, oturma, yürüme ve dil gelişimi bu çerçevede izlenir ve gecikme tespit edilirse erken destek planlanır. Prematüre retinopatisi için göz muayeneleri hekimin belirlediği tarihlerde, belirti beklenmeden yapılmalı; işitme taraması tamamlanmalı ve gerektiğinde ileri kontroller sürdürülmelidir. Kontroller yalnızca kilo ölçümünden ibaret değildir, görme, işitme ve genel gelişim de takip edilmeli.

Ebeveyn ruh sağlığı ve acil durum işaretleri:

Erken doğum ve yoğun bakım deneyimi anne ve babada kaygı, suçluluk, yorgunluk ve belirsizlik duygularına yol açabilir. Taburculuk sonrası bu duygular hemen ortadan kalkmayabilir. Uzm. Dr. Osman Vural, ailelerin yaşadıkları güçlükleri sağlık ekibiyle paylaşmasının, bakım sorumluluklarını mümkün olduğunca bölüşmelerinin ve yakınlarından günlük işler için destek almalarının önemli olduğunu vurguluyor. Yoğun kaygı veya çökkünlüğün günlük yaşamı ve bakım kapasitesini belirgin şekilde etkilemesi hâlinde psikolojik veya psikiyatrik destek alınmalıdır.

Acil değerlendirme gerektiren belirtiler arasında zor nefes alma, solunum duraklaması, morarma, emmeyi reddetme, belirgin halsizlik, yeşil kusma veya karında belirgin şişlik yer alır. Özellikle üç aydan küçük bebeklerde 38 C ve üzeri ateşte gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Vücut sıcaklığında düşme de önemlidir; ciddi enfeksiyon ateş olmadan da gelişebilir. Solunum durması, morarma veya bilinç değişikliği görüldüğünde 112 aranmalıdır.

Her prematüre bebeğin ihtiyaçları farklıdır; taburculuk planına uygun bakım, düzenli kontroller ve ailelerin sorularına zamanında yanıt bulabilmesi bebeğin sağlıklı büyümesini destekler. Bebeğin gelişimi kadar ailenin bilgiye, rehberliğe ve ruhsal desteğe erişimi de bakımın ayrılmaz bir parçasıdır.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. OSMAN VURAL