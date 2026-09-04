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Söğüt'te Akçakoca Caddesi yenileniyor: sıcak asfalt çalışmaları başladı

Söğüt Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Akçakoca Caddesi'nde parke sökümünü tamamlayıp zemin hazırlığıyla sıcak asfalt serimine geçmeye başladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te Akçakoca Caddesi yenileniyor: sıcak asfalt çalışmaları başladı

Söğüt Belediyesi, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Akçakoca Caddesinde üstyapı çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmalarına başladı.

çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, caddeye ilişkin altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra üstyapı uygulamasına geçti. Mevcut parke taşlarının söküm işlemi sürüyor ve bu işlemin tamamlanmasının ardından zemin hazırlıkları yapılacak.

yapılan işlemler:

Ekipler ilk aşamada parke taşlarını sökerek alandan kaldırıyor; taş sökümünün ardından zemin düzenlemesi ve sıkıştırma gibi hazırlıklar tamamlanarak sıcak asfalt serimine geçileceği bildirildi.

AKÇAKOCA CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI

AKÇAKOCA CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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