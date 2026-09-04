Söğüt'te Akçakoca Caddesi yenileniyor: sıcak asfalt çalışmaları başladı

Söğüt Belediyesi, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Akçakoca Caddesinde üstyapı çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmalarına başladı.
çalışmanın kapsamı:
Belediye ekipleri, caddeye ilişkin altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra üstyapı uygulamasına geçti. Mevcut parke taşlarının söküm işlemi sürüyor ve bu işlemin tamamlanmasının ardından zemin hazırlıkları yapılacak.
yapılan işlemler:
Ekipler ilk aşamada parke taşlarını sökerek alandan kaldırıyor; taş sökümünün ardından zemin düzenlemesi ve sıkıştırma gibi hazırlıklar tamamlanarak sıcak asfalt serimine geçileceği bildirildi.
AKÇAKOCA CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI
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