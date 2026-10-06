sokak gürültüsü iki aileyi karşı karşıya getirdi: zincir, keser ve bıçaklı saldırı iddiası

olayın özeti:

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de 12 Eylül tarihinde çıkan tartışma, ertesi gün yeniden alevlendi. İddiaya göre sokakta oynayan çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle uyarıda bulunan Serpil Ulusoy ile çocukların aileleri arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin ilk müdahalesiyle taraflar sakinleştirilse de sonraki gün bazı aile üyelerinin ellerinde zincir, keser, sopa ve bıçak olduğu belirtilen bir grupla Serpil Ulusoy'un evinin önüne gelmesi sonucu kavga çıktı.

olayın seyri:

Olayın başlamasına ilişkin iddialara göre, ilk tartışmanın ardından aynı aileden S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu kişiler ertesi sabah evin önüne geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga halini aldı. Çıkan kavgada Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından darp raporu alarak polise şikayette bulundu.

mağdurların ifadeleri ve soruşturma:

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., N.K. ve H.İ.Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anına ilişkin görüntülerin çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi. Mağdur aile üyeleri görüntülerin ve serbest bırakılma kararının ardından tepkili olduklarını ifade etti.

Saldırıya uğrayan Emre Ulusoy olayı anlatarak, "Evimize zincir, bıçak, keserlerle geldiler. Kafama keserle vurdular, anneme zincirle vurdular. Bu adamlar ertesi gün serbest kaldı adalet istiyoruz" dedi. Mehmet Ulusoy ise eşinin baygın olmasına rağmen darp edildiğini söyleyerek, "Benim çocuğumun kafasına keserle vurdular. Benim çocuğum ölebilirdi. Köyden geldiler gece bu olayı organize ettiler sabah yaptılar. Bizi kameraya çektirdiler. Benim çocuğum, eşim ölse kim verecek hesabını. Ben adalet istiyorum" diye konuştu. Serpil Ulusoy ise hasta olduğu için çocukları sessiz olmaları konusunda uyardığını belirterek, "Olayın ardından karşımıza gelip gülüyorlar. Devletin adaletini istiyoruz. Evimi bastılar. Bıçakları zincirleri sallayarak üstümüze geliyorlar. Ben baygınken beni dövdüler. Biz o gün ölebilirdik" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis ekipleri şüphelilerin ifadelerine ve olay yeri ile güvenlik kamerası kayıtlarına dayanarak inceleme yapıyor.

ADANA’DA ÇOCUKLARIN ÇIKARDIĞI GÜRÜLTÜ NEDENİYLE BAŞLAYAN TARTIŞMA ZİNCİR, KESER, SOPA VE BIÇAKLARIN KULLANILDIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAYDA AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANIRKEN, GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI. KAVGA ANLARI İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.