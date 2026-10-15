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Sokaklar güvende: Sakarya'da eş zamanlı operasyonda 14 gözaltı

Sakarya'da üç ilçede eş zamanlı Sokaklar Güvende operasyonuna 259 personel katıldı; 14 şüpheli yakalandı, silah, uyuşturucu ve 251.300 TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sokaklar güvende: Sakarya'da eş zamanlı operasyonda 14 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve hedefleri:

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalarda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonunun bir etabını hayata geçirdi. Daha önceki çalışmalarda ele geçirilen çok sayıda uyuşturucu ve hassas terazi ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması amaçlandı.

Eş zamanlı uygulama ayrıntıları:

Erenler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlara 160 polis memuru, 20 çevik kuvvet görevlisi, 7 dedektör köpek (KEM) görevlisi ve 72 özel harekat polisi olmak üzere toplam 59 ekip ve 259 personel katıldı. Operasyon, koordineli ve hızlı müdahale amacıyla planlandı ve uygulandı.

Ele geçenler ve gözaltılar:

Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 95 mermi, 15 gram sentetik kannabinoid, 4 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 251.300 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında bir kişinin ayrıca "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan arandığı tespit edildi ve bu kişi adli makamlara sevk edildi. Diğer şüphelilerle ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

Operasyonun bağlamı ve etkisi:

Yetkililer, operasyonun daha önceki tarihlerde yapılan çalışmalardan elde edilen bulgularla bağlantılı şüphelilere yönelik olduğuna dikkat çekti. Önceki operasyonlarda ele geçirilen materyaller arasında sentetik ecza, ecstasy, kokain, skunk, esrar, metamfetamin, sentetik kannabinoid ve hassas terazilerin bulunması, yeni operasyonun hedef ve önemini artırdı.

Sakarya'daki bu tür eş zamanlı uygulamaların amaçlarından biri, sokak satıcılarının ve örgütsel yapının hareket alanını daraltmak; halkın güvenliğini ve kamu düzenini korumaktır. Soruşturma sürecindeki gelişmeler, ilerleyen günlerde adli süreçle birlikte kamuoyuna aktarılacak.

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Sakarya'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 14 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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