Söke ovası'nda ilk tohumlar toprağa verildi

Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Söke Ovasında 2026-2027 üretim sezonunun ilk buğday ekimi yapıldı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte tarlarda hareketlilik artarken, bölgedeki üreticiler ilk tohumlarla sezonu resmen açtı.

ilk ekim çalışmaları:

İlk ekimlerin gerçekleştirildiği tarlarda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal üreticilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında yapılan sohbetlerde ekim faaliyetlerinin gidişatı değerlendirildi ve İl Müdürü Temiz, çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileğinde bulundu.

alan büyüklükleri ve üretim payı:

2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde 10 bin 655 üretici, toplam 524 bin 937 dekar alanda buğday üretimi yapıyor. Söke ilçesinde ise 2 bin 478 üretici, 271 bin 536 dekar alanda buğday ekilişi gerçekleştiriyor. Bu rakamlarla Söke, Aydın genelindeki buğday ekiliş alanlarının yaklaşık %52