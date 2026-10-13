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Söke'nin yükselen yıldızı Defne Gül üst üste kupayla dönüyor

Söke Belediyesi Kurs Merkezi sporcusu Defne Gül, Denizli'deki 'Uyuşturucuya Hayır' kick boks gala gecesinde 56 kiloda rakibini yenip üst üste kupa kazandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Söke'nin yükselen yıldızı Defne Gül üst üste kupayla dönüyor

kudretli bir galibiyetle kürsüye çıktı:

Söke Belediyesi Kurs Merkezi sporcusu Defne Gül, Denizli'de düzenlenen 'Uyuşturucuya Hayır' Kick Boks Gala Gecesinde 56 kilogram K1 branşında ringe çıkarak rakibi Medine Kocabaşı mağlup etti ve turnuvanın kupa sahibi oldu. Müsabaka boyunca sergilediği disiplinli oyun ve teknik hakimiyet, jüri kararına ve seyircinin beğenisine yansıdı.

başarı serisi ve önceki kazanımlar:

Genç sporcu kısa süre önce Banaz’da düzenlenen bir organizasyonda da kupa kazanmıştı; bu son zafer, onun üst üste gelen derecelerini pekiştirdi. Söke temsilcisinin art arda elde ettiği sonuçlar, hem sporcu hem de kulübü için ivme oluşturdu ve dikkat çekici bir performans grafiği çizdi.

Başarının arkasındaki ekip çalışması da ön planda: Söke Belediyesi Kurs Merkezi eğitmeni ve sporcunun antrenörü Kenan Sıtacı, hazırlık sürecinde önemli bir rol oynadı. Antrenörün taktik yönlendirmeleri ve hazırlık programı, müsabaka sırasında Defne Gül'ün saha içindeki soğukkanlılığıyla birleşti.

yerel destek ve tebrikler:

Söke Belediyesi, Defne Gül ve antrenörü Kenan Sıtacıyı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kulüp ve yerel yönetim desteğinin sürmesi, genç sporcunun kariyer yolculuğunda belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu tür organizasyonlardaki dereceler, bölgesel spor potansiyelinin ve altyapının önemini bir kez daha gösterdi.

Defne Gül'ün üst üste gelen kupaları, genç sporcular için örnek teşkil ederken, bölge spor çevrelerinde de umut verici bir gelişme olarak yorumlanıyor.

SÖKE BELEDİYESİ KURS MERKEZİ SPORCUSU DEFNE GÜL, DENİZLİ’DE DÜZENLENEN KİCK BOKS GALA GECESİNDE 56...

SÖKE BELEDİYESİ KURS MERKEZİ SPORCUSU DEFNE GÜL, DENİZLİ’DE DÜZENLENEN KİCK BOKS GALA GECESİNDE 56 KİLODA RAKİBİNİ MAĞLUP EDEREK KUPANIN SAHİBİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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