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Soma'da gözyaşlarıyla uğurlandı: 13 yaşındaki oğlunun tabut başında beklediği tören

Soma'daki maden göçüğünde yaşamını yitiren 37 yaşındaki Kerim Ören, yakınları ve yetkililerin katıldığı cenaze töreniyle Karakurt'ta toprağa verildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Soma'da gözyaşlarıyla uğurlandı: 13 yaşındaki oğlunun tabut başında beklediği tören

Cenaze töreni ve uğurlama

Manisa’nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde hayatını kaybeden 37 yaşındaki Kerim Ören için Karakurt Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Ören’in naaşı Karakurt Mezarlığında toprağa verildi.

Tören sırasında duygu dolu anlar yaşandı; cami avlusu ve mezarlıkta bir araya gelen vatandaşlar, taziyeler ve dualarla aileye destek verdi. Cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı.

Oğlunun bekleyişi yürekleri burktu

İki çocuk babası Kerim Ören’in cenazesinde, büyük oğlu 13 yaşındaki Yaşar babasının tabutunun başından ayrılmayarak duygusal görüntüler oluşturdu. Aile fertleri de tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı; Ören’in babası Yaşar Ören de taziyeleri kabul ederken duygusal anlar yaşadı.

Resmi katılım ve yerel destek

Törene Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcıları Cemil Kılınç ve Mehmet Eriş, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Soma Kaymakamı Ünal Koç ile belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza, Soma’da faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesine ait maden sahasında meydana gelmişti. Tören, yakın çevre ve yetkililerin katılımıyla sona erdi; dualar sonrası Kerim Ören, Karakurt Mezarlığında defnedildi.

İKİ ÇOCUK BABASI ÖREN&#039;İN CENAZESİNDE, 13 YAŞINDAKİ BÜYÜK OĞLU YAŞAR&#039;IN BABASININ TABUTUNUN...

İKİ ÇOCUK BABASI ÖREN'İN CENAZESİNDE, 13 YAŞINDAKİ BÜYÜK OĞLU YAŞAR'IN BABASININ TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMAMASI YÜREKLERİ DAĞLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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