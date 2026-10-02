Kapatıldığı belirtilen ruhsatsız ocakta göçük: madenci hayatını kaybetti

Ruhsatsız ocakta göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde öğlen saatlerinde, ruhsatsız olarak işletildiği belirtilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Ocakta çalışan 51 yaşındaki madenci Muhammet Çelik göçük altında kaldı ve iş arkadaşları tarafından toprak altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Çelik kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ocakla ilgili durum:

Söz konusu maden ocağının 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı bilgiler ve takip edilecek hukuki süreç hakkında resmi açıklama bekleniyor.

ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ OLARAK İŞLETİLEN MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE KALAN 51 YAŞINDAKİ MUHAMMET ÇELİK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.