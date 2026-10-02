Adalet arayışı limanda: Filo Jet faciasının yakınları mahkeme sonrası yürüdü

Duruşma sonrası eylem:

KKTC'de 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın 6'ncı duruşmasını takip eden hayatını kaybedenlerin ve halen kayıp olanların yakınları, mahkeme bitiminin ardından Girne Turizm Limanı'nda toplandı. Aileler, burada toplu yürüyüş gerçekleştirerek yetkililere ve kamuoyuna tepkilerini dile getirdi.

Mahkeme süreci:

Soruşturma kapsamında 9 zanlı bugün 6'ncı kez mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti zanlıların tutukluluk sürelerinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi; bu karar aileler arasında yeni bir tepkiye yol açtı ve eylemin başlamasına zemin hazırladı.

Filo Denizcilik önündeki gerginlik:

Yürüyüş, Girne Turizm Limanı'ndan geçerek Filo Denizcilik şirketinin önüne ulaştı. Aileler burada "katil Filo hesap verecek" sloganları attı. Kalabalıktan bazı kişiler şirket yerleşkesinin içine girerek pankart açma girişiminde bulundu, ancak polis görevlileri bu girişime izin vermedi ve gerginlik anları yaşandı.

Arama kurtarma ve kayıp listesi:

Filo Jet, Girne Limanı'ndan hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamış ve Girne'ye geri dönmeye çalışırken alabora olmuştu. Olayda 239 kişi kurtarılırken, geminin enkazına Girne açıklarında 554 metre derinlikte ulaşıldı. Facianın bilançosu şu ana kadar 18 yaşamını yitiren olarak kaydedildi; halen arama çalışmaları devam eden 10 kişi bulunuyor.

Arama çalışmaları kapsamında kayıp listedeki isimler arasında Mehmet Nuri Ayran, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Orhan Bekret ile çift Yulia Özcan ve Ayhan Özcan yer alıyor. Aileler, hem mahkeme sürecindeki gelişmelerden hem de arama çalışmalarının hızından etkili biçimde haberdar edilmek istediklerini belirtiyor.

Protestonun ardından aileler dağıldı, ancak hem adalet talepleri hem de arama-kurtarma çalışmalarının seyrine ilişkin endişeler gündemde kalmaya devam ediyor.

KKTC'de 18 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasının 6. duruşmasını takip eden hayatını kaybedenlerin ve kayıpların yakınları, mahkeme sonrasında Girne Turizm Limanı'na yürüdü. Filo Denizcilik önünde slogan atan ailelerin şirket yerleşkesine girerek pankart açma girişimine polis izin vermedi.