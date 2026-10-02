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Ulubey yolunda çarpışma: aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ın Ulubey yakınında kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi; kamyon sürücüsü yaralandı ve tedavi sonrası gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ulubey yolunda çarpışma: aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi

ulubey'de kaza:

Uşak'ın Ulubey ilçesi yakınlarında Eşme-Uşak kara yolunda meydana gelen kazada, karşı şeritten gelen 35 BLZ 348 plakalı kamyon ile 64 DY 664 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon tarlaya girerek durdu.

İlk belirlemelere göre otomobil sürücüsü Ruhi Akyıl (71), otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Döndü Akyıl (72) ve kızları Nevcan Sakaryalı (44) olay yerinde hayatını kaybetti.

müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk kontrollerde üç kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü C.A. (49), 112 ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

cenazeler ve adli süreç:

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ruhi Akyıl, Döndü Akyıl ve Nevcan Sakaryalı'nın cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; kamyon sürücüsü C.A.'nın tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındığı bildirildi.

UŞAK’IN ULUBEY İLÇESİ YAKINLARINDA KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ...

UŞAK’IN ULUBEY İLÇESİ YAKINLARINDA KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, KAMYON SÜRÜCÜSÜ İSE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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