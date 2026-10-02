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Samsun'da OKUSAM projesiyle okuma kültürü güçlendirilecek

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün OKUSAM projesi, öğrenciler, veliler ve öğretmenler için etkinlik, atölye ve şenlikle okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Samsun'da OKUSAM projesiyle okuma kültürü güçlendirilecek

Samsun'da okuma kültürüne yeni bir adım: OKUSAM

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan OKUSAM projesi, il genelinde öğrenciler, veliler ve öğretmenleri kapsayan kapsamlı bir okuma programı sunuyor. Proje, okul topluluklarını bir araya getirerek okuma alışkanlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

projenin faaliyetleri:

Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler ve öğretmenler için çok yönlü etkinlikler düzenlenecek. Planlanan çalışmalar arasında okuma etkinlikleri, yazar-okur buluşmaları ve yazarlık atölyeleri yer alıyor. Bu etkinlikler, katılımcıların kitapla doğrudan ilişki kurmasını ve yazın süreçlerine dair bilgi edinmesini sağlayacak.

Ayrıca münazara, panel ve forum gibi tartışma odaklı faaliyetlere de yer verilecek; bu sayede okunan metinler üzerine düşünme, eleştirel bakış geliştirme ve fikir paylaşımı teşvik edilecek. Proje dijital içerik üretimini de kapsıyor; e-dergi, e-kitap, bülten ve duvar gazeteleri hazırlanarak okuma çıktıları geniş kitlelerle paylaşılacak.

hedefler ve kapanış etkinliği:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin yıl içinde kentte okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasını ve kitaplar aracılığıyla aileler ile öğretmenler arasında bağların kuvvetlenmesini hedeflediğini belirtiyor. Her kademeden katılımcının sürece dahil edilmesiyle okuma etkinliklerinin sürekliliği ve etkisi artırılmak isteniyor.

Proje, yıl sonunda düzenlenecek Okuma Şenliği ile tamamlanacak. Şenlikte proje boyunca üretilen dijital ve basılı materyallerin sergilenmesi, atölye çıktılarının paylaşılması ve toplumsal katılımın görünür kılınması planlanıyor.

OKUSAM, okul ve aile ortamlarında okuma alışkanlığını desteklemeye odaklanan çok bileşenli bir yaklaşım sunuyor; amaç, uzun vadede Samsun genelinde kitapla kurulan ilişkinin derinleşmesi ve yaygınlaşmasıdır.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖĞRENCİLER, VELİLER VE ÖĞRETMENLERDE OKUMA KÜLTÜRÜNÜN...

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖĞRENCİLER, VELİLER VE ÖĞRETMENLERDE OKUMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA OKUSAM PROJESİ BAŞLATILIYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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