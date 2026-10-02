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Nusaybin'de kavşakta çarpışma: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Nusaybin'de hafif ticari araç ile Nusaybin Belediyesi'ne ait kamyonetin çarpışması sonucu 37 yaşındaki Zana Çelik hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:43

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nusaybin'de kavşakta çarpışma: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

Mardin’in Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'nde sabah saatlerinde 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç ile Nusaybin Belediyesi'ne ait kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı.

can kaybı ve yaralılar:

Kazada ağır yaralanan sürücüler ve yolculardan Zana Çelik (37) hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak ismi açıklanan diğer yaralılar Z.A. (15) ve M.S. (21) olay yerinde ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada inceleme başlattı. Kazanın nedeni ve sorumlulukla ilgili tespitler yapılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Yetkililer, sürücülerin ve yolcuların güvenliği için trafik kurallarına uyulmasının önemini hatırlattı.

Not: Olayla ilgili inceleme devam etmektedir.

MARDİN&#039;İN NUSAYBİN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2...

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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