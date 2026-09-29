Son anda önlenen kaza: Karabük yollarında hatalı sollama ve ters yön

Karabük yollarında son anda önlenen iki olay

Karabük’ün Eflani ve Safranbolu ilçelerinde birbirinden tehlikeli iki sürüş hatası, sürücülerin son anda yaptığı manevralarla kazaya dönüşmeden önlendi. Yaşanan anlar, araç kameralarına yansıdı ve trafikte alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirdi.

Tehlikeli sollama anı:

Eflani istikametine seyreden bir minibüs, yağışlı havada virajı döndüğü sırada önündeki çekiciyi sollayan hafif ticari araç ile karşı karşıya geldi. Karabük-Eflani kara yolu Kırıklar mevkiinde gerçekleşen olayda, karşı yönden gelen araçları fark eden sürücüler son anda yaptığı yönlendirmelerle kafa kafaya çarpışmaktan kurtuldu. Olayın tamamı, minibüsün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kavşakta ters yön tehlikesi:

Safranbolu’da ise bir minibüs, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Emek Mahallesi Kavşağına ters yönden girerek başka bir sürücüye zor anlar yaşattı. Karabük yönünden kavşağa giren otomobilin sürücüsü, karşısında bir anda minibüsü görünce şaşkınlık yaşadı. Ters yönde ilerlemeyi sürdüren minibüsün yolu devam etmesi ve yaşanan anlar, söz konusu otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Her iki olay da trafikte hatalı sollama ve ters yön gibi davranışların ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. Görüntüler, özellikle yağışlı ve görüşün azaldığı koşullarda daha dikkatli olunması gerektiğini, sürücülerin kurallara uymasının hayat kurtardığını açıkça ortaya koyuyor.

KARABÜK'ÜN EFLANİ İLÇESİNDE HATALI SOLLAMA YAPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, KARŞI YÖNDEN GELEN MİNİBÜSLE BURUN BURUNA GELDİ. SÜRÜCÜLERİN SON ANDA YAPTIĞI MANEVRALARLA MUHTEMEL KAZA ÖNLENİRKEN, TEHLİKELİ ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.