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Son durağın ardından trajedi: otobüs sürücüsü aracın altında yaşamını yitirdi

İzmit Çayırköy'de son durağa gelen özel halk otobüsünden indikten sonra aracın altında kalan sürücü N.A. yaşamını yitirdi, jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Son durağın ardından trajedi: otobüs sürücüsü aracın altında yaşamını yitirdi

Son durağın ardından trajedi: otobüs sürücüsü aracın altında yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsü sürücüsü N.A., 41 HO 1872 plakalı aracıyla son durağa geldikten sonra inip, henüz bilinmeyen bir nedenle otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

olay yerinde müdahale:

Bölgeye yapılan bildirim üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

İZMİT İLÇESİNDE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ, SON DURAĞA ULAŞIP ARACINDAN İNDİKTEN SONRA HENÜZ...

İZMİT İLÇESİNDE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ, SON DURAĞA ULAŞIP ARACINDAN İNDİKTEN SONRA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE OTOBÜSÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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