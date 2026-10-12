Son durağın ardından trajedi: otobüs sürücüsü aracın altında yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsü sürücüsü N.A., 41 HO 1872 plakalı aracıyla son durağa geldikten sonra inip, henüz bilinmeyen bir nedenle otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

olay yerinde müdahale:

Bölgeye yapılan bildirim üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

İZMİT İLÇESİNDE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ, SON DURAĞA ULAŞIP ARACINDAN İNDİKTEN SONRA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE OTOBÜSÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ.