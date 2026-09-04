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Son gün coşkusu: Bayburt'ta çocuklar okula enerjiyle hazırlandı

Bayburt Gençlik Merkezi'nin Yaz Kulübü kapanışında çocuklar halat çekme, okçuluk ve gezilerle yazı değerlendirdi; yeni döneme enerjiyle hazırlanıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 08:24

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 08:25

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Son gün coşkusu: Bayburt'ta çocuklar okula enerjiyle hazırlandı

Kapanış programı:

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Kulübü kapanış programı sentetik sahada gerçekleştirildi. Etkinlik programında halat çekme, dart, okçuluk, sandalye kapmaca, akıl ve zeka oyunları ile el baskısı gibi aktiviteler yer aldı. Okulların açılmasına sayılı günler kala düzenlenen etkinlik, çocuklara yazı arkadaşlarıyla paylaşma ve eğlenerek tamamlama imkânı sundu.

Çocukların deneyimleri:

Yaz kulübüne katılan Serkan Tiryaki, yaz boyunca gerçekleştirilen etkinliklerden memnun kaldığını anlattı. Serkan'ın sözleri: "Yaz kulübü benim için çok güzel geçti. Aslan Dağı’na, ağaç dikmeye gitmiştik, gerçekten çok güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Programda bir piknik aktivitesi olmuştu, o da çok güzeldi. Benim için yaz kulübü gerçekten çok güzel geçti".

Gününün güzel geçtiğini ifade eden Tiryaki, ayrıca şunları dile getirdi: "Burada Bayburtlu gençler olarak eğleniyoruz. Bugün de kapanışta halay çektik, oyunlar oynadık, halat çekme oldu, ok atışları yapıldı, dart attık. Günüm çok güzel geçti".

Emir Beray İskifoğlu da programa dair deneyimlerini paylaştı: "Bu yıl yaz kulübünde bir sürü etkinlikler yaptık. İl dışına gittik, gezdik. Hocalarımız bizi kütüphaneye götürdü, kitap okuduk. Bugün de buraya geldik, eğlendik".

Sosyal ve kültürel kazanımlar:

Yaz Kulübü, çocukların yalnızca sportif değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere de katılmasını sağladı. Program kapsamında şehir dışı geziler, kütüphane ziyaretleri, kitap okuma çalışmaları, piknik ve ağaç dikme etkinlikleri gerçekleştirildi; bu sayede katılımcılar farklı deneyimler edinip arkadaşlıklarını güçlendirdi.

Etkinlik boyunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve gün, kapanışta çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandırıldı. Fotoğraf, yaz dönemi boyunca birlikte geçirilen anların simgesi oldu ve çocuklar yeni eğitim dönemine moral ve heyecanla hazırlanmış olarak ayrıldı.

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Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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