Pazaryeri bozası artık coğrafi işaretiyle koruma altında

coğrafi işaretle kültürel miras korunuyor:

Pazaryeri Bozası, Bilecik'in köklü yöresel değerlerinden biri olarak, uzun soluklu hazırlık ve titiz çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili alarak resmen tescillendi. İlçeyle özdeşleşen bu geleneksel ürünün tescillenmesi, sadece bir belge verilmesinden öte üretim süreçlerinin, özgün tekniklerin ve bölgesel kimliğin korunması anlamına geliyor.

üretimin yerel ekonomi ve markalaşmaya etkisi:

Tescilleme adımı, Pazaryeri bozasının bilinirliğini artırma ve marka değerini güçlendirme yönünde önemli bir zemin hazırlıyor. Coğrafi sınırlar içinde üretilme şartı, tüketicilere özgünlük garantisi sunarken yerel üreticilerin emeklerinin korunmasına ve ürünün ekonomik değerinin yükseltilmesine katkı sağlayacak. Ayrıca tescil, tanıtım faaliyetleri ve turizm odaklı içeriklerde ürünün öne çıkarılmasını kolaylaştıracak.

yönetimden değerlendirme ve gelecek hedefleri:

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada üretim sürecine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Yöreyle güçlü bir bağı bulunan Pazaryeri Bozasının, hammaddelerin işlenmesinden son ürünün elde edilmesine kadar tüm üretim aşamaları Pazaryeri ilçesinin coğrafi sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bilecik’in sahip olduğu yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin değerini artırmak, yerel üreticilerimizi desteklemek ve ilimizin gastronomik mirasını daha güçlü şekilde tanıtmak adına bu tescili büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Pazaryeri bozamızın coğrafi işaret tescili Bilecik’imize ve Pazaryeri’mize hayırlı olsun".

Bu tescil, Pazaryeri bozasının geleneksel üretim bilgisinin gelecek nesillere aktarılması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve bölgesel gastronomi mirasının ulusal ölçekte tanıtılması açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

PAZARYERİ BOZASI COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALARAK RESMEN TESCİLLENDİ