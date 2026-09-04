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Alanya pazarlarında tartıda şeffaflık: vatandaş terazilerle anında kontrol ediyor

Alanya Belediyesi'nin pazar yerlerine koyduğu hassas terazilerle vatandaşlar meyve ve sebzelerin gramajını ücretsiz ve anında kontrol edebiliyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Berk Doğan

Alanya pazarlarında tartıda şeffaflık: vatandaş terazilerle anında kontrol ediyor

pazar yerlerinde kontrol terazileri:

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pazar alışverişlerinde tüketicinin güvenini artırmak amacıyla pazar alanlarının kolay erişilebilir noktalarına hassas kontrol terazileri yerleştirdi. Kurulan tartı noktalarında vatandaşlar satın aldıkları meyve, sebze ve diğer ürünlerin gramajını ücretsiz olarak anında tartıp doğrulayabiliyor.

Uygulama, tüketicinin hakkını korumayı hedeflerken pazar yerlerinde şeffaflığı ve güveni ön plana çıkarıyor. Terazilerin yerleştirildiği noktalara alıp tartma işlemi yapan alışveriş yapanlar, eksik tartı şüphesini hızlıca giderme imkânı buluyor ve uygulama pazar esnafı tarafından da takip ediliyor.

eksik gramaj tespitinde müdahale süreci:

Kontrol terazisinde eksik gramaj tespit eden vatandaşlar, pazar yerinde görev yapan Alanya Belediyesi Zabıta ekiplerine başvurabiliyor. Ekipler, bildirimi aldıktan sonra yerinde inceleme yapıyor ve mevzuata aykırı satış tespit edilirse gerekli yasal işlemleri gecikmeden başlatıyor.

Alanya Belediyesi yetkilileri, pazar yerlerindeki denetimlerin düzenli şekilde sürdürüldüğünü ve vatandaşların haklarını korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Uygulama, pazar alışverişine çıkanlar tarafından olumlu karşılandı ve güvenli alışveriş ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.

PAZAR YERLERİNDEKİ BELİRLİ NOKTALARA YERLEŞTİRİLEN KONTROL TERAZİLERİYLE VATANDAŞLAR, SATIN...

PAZAR YERLERİNDEKİ BELİRLİ NOKTALARA YERLEŞTİRİLEN KONTROL TERAZİLERİYLE VATANDAŞLAR, SATIN ALDIKLARI ÜRÜNLERİN GRAMAJINI ÜCRETSİZ OLARAK ANINDA KONTROL EDEBİLİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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