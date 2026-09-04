Öğrencilikten iki markalı gastronomi yolculuğuna: Kapadokya’da Karakız’dan Marifet Karakız’a

Kapadokya’da öğrencilikten markalaşmaya uzanan hikâye

2006 yılında eğitim amaçlı Kapadokya'ya gelen iki turizm öğrencisi, yıllar içinde bölgenin gastronomi haritasında adını yazdırdı. Nursev Arslan ve Tuğçe Doyran, mezuniyet sonrası Kapadokya'da kalıp otelcilik alanında deneyim kazandı, 2020'de kendi işletmeleri Karakız Meyhanesi ile geniş kitlelere ulaştı ve Dorak Holding ortaklığıyla bugün Marifet Karakız Ocakbaşı'nı hizmete açtı.

başlangıç ve mesleki deneyim:

Arslan ve Doyran, 2006'da turizm eğitimi için Kapadokya'ya geldiklerini ve mezuniyetin ardından bölgedeki otellerde çalışarak sektörde uzmanlaştıklarını aktarıyor. İkili, elde ettikleri tecrübe ve bölgedeki ilişkilerle kendi sofrasını kurma hayalini büyüttü. Bu süreçte otel restoranlarında edindikleri uygulamalı bilgi, işletme yönetimi ve müşteri ilişkileri konularında belirleyici oldu.

karakız'ın büyümesi ve yatırım ortaklığı:

Küçük bir otelin restoranında başlayan Karakız hikâyesi, günlük hazırlanan mezeler ve samimi servis anlayışı sayesinde kısa sürede güçlü bir müdavim kitlesi edindi. İki ortak 2018'de yeniden işbirliği yaparak adımlarını güçlendirdi ve pandemi döneminde 2020 yılında Karakız Meyhanesi'ni açtı. Otelle olan sözleşmenin 2023'te sona ermesi üzerine mekan odaklı büyüme planları Dorak Holding ile yapılan yatırım ortaklığıyla yeni bir boyut kazandı.

marifet karakız ocakbaşı: konsept ve menü:

Yeni marka Marifet Karakız Ocakbaşı, adını "Karakız'ın marifeti, yani ustalığı" fikrinden alıyor. Mekanın mutfağı ateş, ızgara ve fırın odaklı; günlük ve mevsimsel ürünlerin ön planda tutulduğu menüde Adana kebabı, Hatay usulü tepsi kebabı ve közde içli köfte gibi Anadolu lezzetleri geleneksel hazırlama ve doğru pişirme teknikleriyle servis ediliyor. Karakız'ın günlük hazırlanan mezeleri ve özgün dokunuşları da ocakbaşı konseptinde yaşatılıyor.

Dorak Holding yatırımının hedefi, Karakız'ın özgün sofra kültürünü farklı bir konseptle sürdürmek ve Kapadokya'nın gastronomi turizmine katkı sunmak. Kurucular, pişirilen her yemeği ve sunulan her tabağı yakından takip ederek hem personel hem de müşterilerle bire bir ilgilenmeye devam ediyor. Bu yaklaşım, iki öğrencinin başladığı yolculuğun bugün iki markalı bir işletmeye dönüşmesindeki temel dinamiklerden biri olarak öne çıkıyor.

Kapadokya'ya öğrenci olarak geldiler, kendi gastronomi markalarını kurdular