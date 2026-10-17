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Sosyal medya kavgası büyüdü: Malatya'da iki kadını yaralayan şüpheli tutuklandı

Malatya'da sosyal medya tartışmasının ardından buluştuğu iki kadını farklı noktalarda tabancayla yaraladığı iddia edilen 18 yaşındaki kadın tutuklandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:54

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sosyal medya kavgası büyüdü: Malatya'da iki kadını yaralayan şüpheli tutuklandı

Malatya'da iki ayrı noktada silahlı saldırı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 8 Ekim akşamı meydana gelen olayda, iddialara göre sosyal medya üzerinden tartıştığı kişileri konuşmak için çağıran 18 yaşındaki Z.Y., buluştuğu iki kadını farklı adreslerde tabancayla yaraladı. Olay, Orduzu ve Zafer mahallelerinde gerçekleşti.

İlk saldırının hedefi olarak belirtilen Ç.K., Zafer Mahallesi'nde silahla yaralandı. Ardından Orduzu Mahallesi'nde karşılaştığı G.T. de benzer şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan iki kadının tedaviye alındığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde ve çevresinde çalışma başlattı. Kaçan şüphelinin yakalanması için yürütülen soruşturma sonucunda Z.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve yargılama süreci:

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Z.Y., tutuklama talebiyle mahkemece değerlendirilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, polis ve savcılık makamlarının delil toplama ve ifadeleri değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, olayla bağlantılı diğer kişilerin ve saldırının detaylarının soruşturma aşamasında netleşeceğini, mevcut bilgiler ışığında adli sürecin takip edildiğini ifade etti.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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