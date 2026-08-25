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Sosyal medya yatırım tuzağı: Afyonkarahisar'da 3 milyon 760 bin TL'lik dolandırıcılık sonrası üç kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da sosyal medyadaki hisse reklamıyla bir kişiyi 3 milyon 760 bin TL dolandıran üç şüpheli polis operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sosyal medya yatırım tuzağı: Afyonkarahisar'da 3 milyon 760 bin TL'lik dolandırıcılık sonrası üç kişi tutuklandı

Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık

Afyonkarahisar'da yürütülen polis çalışmasında, sosyal medya platformunda yayımlanan bir hisse senedi reklamı aracılığıyla bir vatandaşın 3 milyon 760 bin TL dolandırıldığı belirlendi.

Olayın ortaya çıkışı:

Durum, mağdurun emniyete yaptığı şikayet ile yetkililere iletildi. Yapılan başvuruda, reklam aracılığıyla yönlendirilen işlemler sonucunda yüksek tutarda kayıp yaşandığı ifade edildi ve polis soruşturma başlattı.

Operasyon ve tutuklama:

Soruşturmayı yürüten ekipler düzenledikleri operasyonda dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA BİR SOSYAL MEDYA PLATFORMU ÜZERİNDEN YAYIMLANAN HİSSE SENEDİ REKLAMI ÜZERİNDEN...

AFYONKARAHİSAR'DA BİR SOSYAL MEDYA PLATFORMU ÜZERİNDEN YAYIMLANAN HİSSE SENEDİ REKLAMI ÜZERİNDEN BİR VATANDAŞI 3 MİLYON 760 BİN TL DOLANDIRAN 3 KİŞİ POLİS OPERASYONU İLE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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