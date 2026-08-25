Sosyal medya yatırım tuzağı: Afyonkarahisar'da 3 milyon 760 bin TL'lik dolandırıcılık sonrası üç kişi tutuklandı

Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık

Afyonkarahisar'da yürütülen polis çalışmasında, sosyal medya platformunda yayımlanan bir hisse senedi reklamı aracılığıyla bir vatandaşın 3 milyon 760 bin TL dolandırıldığı belirlendi.

Olayın ortaya çıkışı:

Durum, mağdurun emniyete yaptığı şikayet ile yetkililere iletildi. Yapılan başvuruda, reklam aracılığıyla yönlendirilen işlemler sonucunda yüksek tutarda kayıp yaşandığı ifade edildi ve polis soruşturma başlattı.

Operasyon ve tutuklama:

Soruşturmayı yürüten ekipler düzenledikleri operasyonda dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'DA BİR SOSYAL MEDYA PLATFORMU ÜZERİNDEN YAYIMLANAN HİSSE SENEDİ REKLAMI ÜZERİNDEN BİR VATANDAŞI 3 MİLYON 760 BİN TL DOLANDIRAN 3 KİŞİ POLİS OPERASYONU İLE YAKALANDI.