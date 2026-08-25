Sosyal medya yatırım tuzağı: Afyonkarahisar'da 3 milyon 760 bin TL'lik dolandırıcılık sonrası üç kişi tutuklandı

Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık
Afyonkarahisar'da yürütülen polis çalışmasında, sosyal medya platformunda yayımlanan bir hisse senedi reklamı aracılığıyla bir vatandaşın 3 milyon 760 bin TL dolandırıldığı belirlendi.
Olayın ortaya çıkışı:
Durum, mağdurun emniyete yaptığı şikayet ile yetkililere iletildi. Yapılan başvuruda, reklam aracılığıyla yönlendirilen işlemler sonucunda yüksek tutarda kayıp yaşandığı ifade edildi ve polis soruşturma başlattı.
Operasyon ve tutuklama:
Soruşturmayı yürüten ekipler düzenledikleri operasyonda dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AFYONKARAHİSAR'DA BİR SOSYAL MEDYA PLATFORMU ÜZERİNDEN YAYIMLANAN HİSSE SENEDİ REKLAMI ÜZERİNDEN BİR VATANDAŞI 3 MİLYON 760 BİN TL DOLANDIRAN 3 KİŞİ POLİS OPERASYONU İLE YAKALANDI.
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