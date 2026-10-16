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Sporun gücüyle bağımlılığa karşı bilinçlenen Bayburtlu gençler

Yeşilay ile TFF iş birliğiyle Bayburt Anadolu İmam Hatip Kulübü sporcularına verilen eğitimde bağımlılıktan korunma yolları ve sporun rolü anlatıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:45

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sporun gücüyle bağımlılığa karşı bilinçlenen Bayburtlu gençler

bayburt'ta genç sporculara bağımlılıkla mücadele eğitimi

Yeşilay ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle yürütülen Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri Programı kapsamında Bayburt Anadolu İmam Hatip Kulübü sporcularına yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Etkinlik, Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi ve gençlere bağımlılıkla ilgili temel bilgiler aktarıldı.

eğitimin kapsamı ve aktarımı:

Programda sporculara bağımlılık türleri, bağımlılıkların fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkileri, gençleri koruma stratejileri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar, bağımlılığa karşı farkındalık geliştirmeye yönelik yöntemleri ve sporun günlük yaşamda destekleyici rolünü uygulamalı ve teorik örneklerle öğrendi.

ülke çapında yaygınlaştırma hedefi:

Programın daha geniş hedefleri çerçevesinde, proje 78 ilde, 320 spor kulübünde uygulanarak yaklaşık 35 bin futbolcuya ulaşmayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda sporun birleştirici gücü kullanılarak gençlerin bağımlılıkla mücadelede bilinçlenmesi ve koruyucu davranışlar geliştirmesi hedefleniyor.

Yerel düzeyde düzenlenen eğitimler, kulüp antrenörleri ve gençlerle iş birliği içinde devam edecek; amaç, spor ortamlarında sağlıklı alışkanlıkların kalıcı hale gelmesini sağlamak ve riskleri erken dönemde fark edebilen genç bir kitle yetiştirmektir.

BAYBURT’TA GENÇ FUTBOLCULARA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ

BAYBURT’TA GENÇ FUTBOLCULARA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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