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Subaşı bayır mevkiinde ağaçlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Edirne'nin Meriç ilçesi Subaşı bayır mevkiinde ağaçlık alanda çıkan yangına ekipler sevk edildi; söndürme çalışmaları sürüyor, çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:27

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Subaşı bayır mevkiinde ağaçlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Subaşı bayır mevkiinde yangın bildirildi:

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi bayır mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

müdahale çalışmaları:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, bölgeye ulaşan ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun biçimde müdahale ediyor. Çalışmaların sürdüğü ve yangının söndürülmesine yönelik çabaların devam ettiği bildirildi.

çıkış nedenine ilişkin inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla resmi kurumlarca inceleme başlatılması bekleniyor. Yetkililer, soruşturma ve hasar tespitine yönelik çalışmalar tamamlandıkça kamuoyunu bilgilendirecek.

EDİRNE&#039;NİN MERİÇ İLÇESİNE BAĞLI SUBAŞI BELDESİ BAYIR MEVKİİNDE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN...

EDİRNE'NİN MERİÇ İLÇESİNE BAĞLI SUBAŞI BELDESİ BAYIR MEVKİİNDE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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