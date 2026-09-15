Subaşı bayır mevkiinde ağaçlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Subaşı bayır mevkiinde yangın bildirildi:

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi bayır mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

müdahale çalışmaları:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, bölgeye ulaşan ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun biçimde müdahale ediyor. Çalışmaların sürdüğü ve yangının söndürülmesine yönelik çabaların devam ettiği bildirildi.

çıkış nedenine ilişkin inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla resmi kurumlarca inceleme başlatılması bekleniyor. Yetkililer, soruşturma ve hasar tespitine yönelik çalışmalar tamamlandıkça kamuoyunu bilgilendirecek.

EDİRNE'NİN MERİÇ İLÇESİNE BAĞLI SUBAŞI BELDESİ BAYIR MEVKİİNDE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.