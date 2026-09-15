Dolar 48,6352 +0,02%
Euro 56,1999 +0,11%
Bist 13.994,94 -1,69%
Altın Gram 6.777,83 -0,40%
EUR/USD 1,1551 -0,05%
Brent Petrol 102,48 +1,48%
--°

Niğde merkezli yatırım vaadiyle kurulan şebeke adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli 8 ilde yürütülen operasyonda, yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon 36 bin TL dolandırıldığı iddia edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:24

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 16:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde merkezli yatırım vaadiyle kurulan şebeke adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli yatırım vaadiyle kurulan şebeke adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli yürütülen soruşturmada, vatandaşlara yüksek kazanç vaadiyle çeşitli yatırım fırsatları sundukları iddiasıyla suç işledikleri öne sürülen şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Soruşturma sonucunda toplamda milyon lira düzeyinde maddi zararın oluştuğu bildirildi.

operasyonun detayları:

Soruşturma, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yaklaşık 6 aylık planlı çalışma ile ilerledi. Çalışma kapsamında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin tespitler yapıldı ve eş zamanlı operasyon kararı alındı.

Operasyon, Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Denizli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla gerçekleştirildi. Bu kapsamda 9 şüpheli yakalandı ve soruşturma dosyasına dahil edildi.

adliyeye sevk ve hukuki süreç:

Yakalanan şüphelilerden 11 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edilenler hakkında karar verildi. Mahkeme sürecinde 6 kişi tutuklandı, bir şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandı. İfadeleri alınan diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca suç gelirlerinin kuyumcu üzerinden aklandığı iddiası ve toplamda 2 milyon 36 bin TL tutarında dolandırıcılık yapıldığı yönündeki tespitler dosyada yer aldı. Soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen deliller doğrultusunda ilave adımlar atılacağını açıkladı. Hukuki süreç ilerledikçe dosyaya yansıyacak bilirkişi ve mali inceleme sonuçları, soruşturmanın sonraki aşamalarında belirleyici olacak.

NİĞDE MERKEZLİ 8 İLDE, YÜKSEK KAZANÇLI YATIRIM VAADİYLE VATANDAŞLARI 2 MİLYON 36 BİN TL...

NİĞDE MERKEZLİ 8 İLDE, YÜKSEK KAZANÇLI YATIRIM VAADİYLE VATANDAŞLARI 2 MİLYON 36 BİN TL DOLANDIRDIKLARI VE SUÇ GELİRLERİNİ KUYUMCU ÜZERİNDEN AKLADIKLARI ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Buldan'da bağ evinde tarihi nitelikte kenevir ve kubar ele geçirildi
images

Boş sandığı araca ateş eden şüpheli adliyeye sevk edildi
images

Pervari'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş ekiplerin çalışmasıyla kayalıklard...
images

Efeler'de yangında eşinin ölümüyle sonuçlanan olayda kadın tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van Gölü'nün kimliği kitapla tescillendi

Düzce'yi paranın kısıtlı olduğu dönemde yeniden inşa ediyoruz diyen başkanın mahalle buluşması

ford puma’ya siyah dokunuş: st-line black edition sınırlı sayıda satılacak

Hakan Fidan bakü'de: iran kaynaklı ihtilafın diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi