Niğde merkezli yatırım vaadiyle kurulan şebeke adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli yürütülen soruşturmada, vatandaşlara yüksek kazanç vaadiyle çeşitli yatırım fırsatları sundukları iddiasıyla suç işledikleri öne sürülen şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Soruşturma sonucunda toplamda milyon lira düzeyinde maddi zararın oluştuğu bildirildi.

operasyonun detayları:

Soruşturma, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yaklaşık 6 aylık planlı çalışma ile ilerledi. Çalışma kapsamında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin tespitler yapıldı ve eş zamanlı operasyon kararı alındı.

Operasyon, Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Denizli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla gerçekleştirildi. Bu kapsamda 9 şüpheli yakalandı ve soruşturma dosyasına dahil edildi.

adliyeye sevk ve hukuki süreç:

Yakalanan şüphelilerden 11 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edilenler hakkında karar verildi. Mahkeme sürecinde 6 kişi tutuklandı, bir şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandı. İfadeleri alınan diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca suç gelirlerinin kuyumcu üzerinden aklandığı iddiası ve toplamda 2 milyon 36 bin TL tutarında dolandırıcılık yapıldığı yönündeki tespitler dosyada yer aldı. Soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen deliller doğrultusunda ilave adımlar atılacağını açıkladı. Hukuki süreç ilerledikçe dosyaya yansıyacak bilirkişi ve mali inceleme sonuçları, soruşturmanın sonraki aşamalarında belirleyici olacak.

NİĞDE MERKEZLİ 8 İLDE, YÜKSEK KAZANÇLI YATIRIM VAADİYLE VATANDAŞLARI 2 MİLYON 36 BİN TL DOLANDIRDIKLARI VE SUÇ GELİRLERİNİ KUYUMCU ÜZERİNDEN AKLADIKLARI ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI.