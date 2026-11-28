Subü karate takımı Burdur'dan dört madalya ile döndü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Karate Takımı, Burdur'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Karate Şampiyonası'ndan dört madalya ile döndü. Organizasyon, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirildi ve takım ile bireysel kategorilerde yapılan mücadeleler sonucunda takım başarılarıyla dikkat çekildi.

takım müsabakalarındaki sonuçlar:

SUBÜ, takım karşılaşmalarında kadınlar takım kata ve erkekler takım kumite kategorilerinde mücadele etti ve her iki kategoride de üçüncülük elde etti. Takım performansları, üniversitenin kolektif çalışma ve teknik hazırlığının yansıması olarak değerlendirildi.

bireysel başarılar ve kategoriler:

Bireysel kategorilerde SUBÜ sporcuları iki önemli derece aldı. Erkekler 84 kilo kumite kategorisinde mücadele eden Şamil Akça ile erkekler +84 kilo kategorisinde yarışan Umut Demirci, şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Böylece üniversite, organizasyonu toplamda iki ikincilik ve iki üçüncülükle tamamladı.

Şampiyonadaki sonuçlar, SUBÜ Karate Takımı'nın hem takım hem de bireysel alandaki rekabet gücünü ortaya koydu ve üniversitenin spor çalışmalarındaki sürekliliğini göstermiş oldu.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) KARATE TAKIMI, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (MAKÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ÜNİLİG TÜRKİYE KARATE ŞAMPİYONASI’NDA 4 DERECE ELDE ETTİ.