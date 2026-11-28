Tarsus Spor Parkı törenle açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitler Tepesi Mahallesi'ne kazandırılan Tarsus Spor Parkı, düzenlenen açılış töreniyle vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılışa Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta verilen mesajlar:

Konuşmasında parkın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in emaneti olduğunu vurgulayan Genç, 'Bugün onun adına, onun emaneti olarak bu parkı sizlere teslim ediyoruz' ifadelerini kullandı. Genç, tesisin yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu belirterek çocukların oyun oynayacağı, gençlerin spor yapacağı ve ailelerin vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturulduğunu söyledi.

Genç ayrıca yatırımlarda vatandaşların ihtiyaçlarının önceliklendirildiğini belirtti: 'Bir çocuk hangi mahallede büyürse büyüsün spor yapabilsin, sanatla tanışabilsin, yeteneğini keşfedebilsin istiyoruz. Bu hizmet de bunun somut bir örneğidir.'

Parkın özellikleri ve Tarsus’taki diğer projeler:

Proje alanı olarak kaydedilen 9 bin 665 metrekare içinde Tarsus Spor Parkı; 2 tenis kortu, yetişkin ve çocuklar için basketbol sahaları, 390 kişi kapasiteli tribün, jimnastik alanı ve çocuk oyun alanları barındırıyor. Tesis bünyesinde ayrıca 580 metrekarelik trafik parkı, 250 metre uzunluğunda yürüyüş alanı, 500 metre uzunluğunda koşu yolu ve 3 bin 420 metrekarelik yeşil alan yer alıyor.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi, Genç ve beraberindeki heyet parkta incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da etkinlikte, belediye hizmetlerinin yoğun şekilde sürdüğünü ve bu parkın verimli çalışmanın bir sonucu olduğunu belirtti.

Genç, Tarsus’taki diğer yatırımlara da değinerek, temeli 6 Temmuz’da atılan Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Merkezde tiyatro ve gösteri salonları, nikah salonları, sanat galerileri, atölyeler ve restoranın yer alacağı; açılışın hedefinin 2027 sonbaharı olduğu ifade edildi.

Ayrıca Altaylılar Mahallesi'nde 22 bin 850 metrekarelik alanda hayata geçirilecek yeni tesiste spor salonu, yarı olimpik açık yüzme havuzu, çocuk kampüsü ve çeşitli spor alanlarının bulunacağı; yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı ve kısa zamanda temel atılacağı kaydedildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARSUS’A KAZANDIRILAN TARSUS SPOR PARKI, DÜZENLENEN TÖRENLE VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI.