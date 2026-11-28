kayıt anı:

Sinop'un Boyabat ilçesindeki Pazaryokuşu mevkiinde bir vatandaş, bölgede bir kurt fark etti ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kurtun kısa süre çevrede bulunduğu görülüyor.

gözlem sonrası:

Kayıt altına alınan kurt, bir süre sonra bulunduğu yerden uzaklaştı. Olayla ilgili olarak başka bir müdahale veya ek bilgi paylaşılmadı.

Vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, bölgedeki bu gözlemin doğrudan belgelendiğini gösteriyor.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN KURT GÖRÜNTÜLENDİ.