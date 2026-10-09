Sultanbeyli’den başlayan dinleme turu: 39 ilçeden gelen verilerle İstanbul vizyonu hazırlanacak

Programın ilk durağı Sultanbeyli:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yürütülen "İstanbul’u Dinliyoruz" programının açılışı Sultanbeyli'de gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Uşdi, il başkan yardımcıları, teşkilat mensupları ve ilçenin farklı kesimlerinden temsilciler katıldı.

Bir araya gelen muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, gençlik ve kadın dernekleri, spor kulüpleri ile kanaat önderleri, İstanbul’un ilçe temelli ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğrudan aktarma fırsatı buldu. Toplantının hedefi, sahadan gelen verileri sistematik şekilde derleyip somut önerilere dönüştürmek olarak açıklandı.

Maltepe olayı ve kentsel dönüşüm vurgusu:

Toplantıda konuşan Abdullah Özdemir, Maltepe’de meydana gelen bina çökmesine dair taziye mesajı ile sözlerine başladı; hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Özdemir, bu tür hadiselerin İstanbul’daki kentsel dönüşüm ihtiyacını tekrar görünür kıldığını belirtti ve dönüşüm sürecinin devlet, bakanlıklar, belediyeler ve vatandaşların ortak iradesiyle yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Özdemir, konuyu şu sözlerle özetledi: "Vatandaşlarımızın sağlıklı binalarda yaşaması bizim öncelikli hedeflerimizin ve çalışma alanlarımızın başında geliyor". Ayrıca devletten ve AK Parti belediyelerinden sağlanan desteklerin önemine vurgu yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelere de sürece katkı çağrısında bulundu.

Süreç, hedefler ve çıktı:

Programın temel işleyişi, 39 ilçeden toplanacak görüş, talep ve önerilerin teknik kurullar tarafından değerlendirilmesi ve bu verilerin bir araya getirilerek somut bir yol haritası haline getirilmesi üzerine kurgulandı. Özdemir, toplantıda alınan notların derlenip tasnif edileceğini ve sonuçların İstanbul Vizyon Belgesi olarak şekillendirileceğini ifade etti.

Özdemir, programın amaçlarını aktarırken, "Sadece sorun konuşmayacağız, çözüm üreteceğimiz bir masa oluşturmayı hedefledik" sözlerini kullandı. Bu yaklaşım çerçevesinde saha taleplerinin yalnızca kayıt altına alınmayacağı, aynı zamanda teknik inceleme sonrası uygulanabilir projelere dönüştürüleceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca AK Parti’nin kuruluşundan bu yana benimseyen iletişim ve istişare kültürüne vurgu yapıldı. Özdemir, "İstişare bizim siyaset anlayışımızın bir parçası" diyerek, teşkilatın alan çalışmalarıyla sahadan kopmadan politika üretme yaklaşımını sürdürdüğünü aktardı.

Öncelikli meseleler: kentsel dönüşüm ve ulaşım:

Programda öne çıkan başlıklar arasında kentsel dönüşüm ve ulaşım yer aldı. Özdemir, Sultanbeyli özelinde ulaşım alanında yeni yatırımların hayata geçirildiğini ancak daha ileri adımların atılması gerektiğini söyledi. Eğitim, sağlık, spor ve ulaşım alanlarındaki beklentilerin İstanbul ölçeğinde koordinasyonunun önemine de dikkat çekildi.

Belediyecilik ve muhalefet anlayışına dair değerlendirmelerde bulunan Özdemir, yalnızca sorunları gündeme getiren bir yaklaşımın ötesine geçilmesi gerektiğini belirterek, ilçe belediyelerinin sorunlara çözüm üreten bir tavırla hareket ettiğini ifade etti. AK Parti İstanbul teşkilatı, toplanan verilerin İstanbul genelinde uygulanabilir politika ve projelere dönüşmesi için teknik ekiple çalışacağını açıkladı.

Programın sonunda Abdullah Özdemir, Ali Tombaş, Ayhan Uşdi ve teşkilat mensupları, katılımcılara teşekkür etti. Sultanbeyli buluşmasının ardından programın diğer ilçelerde de devam edeceği, 39 ilçeden elde edilecek görüş, öneri ve taleplerin tasnif edilerek İstanbul’un geleceğine ilişkin kapsamlı bir belge haline getirileceği duyuruldu.

PROGRAM ÖNCESİNDE BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR, 39 İLÇEDEN ALINACAK GÖRÜŞ, TALEP VE ÖNERİLERİN İSTANBUL VİZYON BELGESİ’NE DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİNİ BELİRTEREK, "SADECE SORUN KONUŞACAĞIMIZ DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETECEĞİMİZ BİR MASA OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİK" DEDİ.