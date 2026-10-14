Dolar 49,3877 +0,04%
Euro 55,3112 +0,09%
Bist 12.188,45 -0,51%
Altın Gram 6.616,26 -0,25%
EUR/USD 1,1196 -0,07%
Brent Petrol 106,31 +0,59%
--°

Sultangazi’de göle dönen yolda suyla mücadele: işçi rögar kapağını açmaya çalıştı

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde sağanak sonrası yolda su birikintileri oluştu; belediye işçisi boynuna kadar suya girip rögar kapağını açmaya çalıştı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi’de göle dönen yolda suyla mücadele: işçi rögar kapağını açmaya çalıştı

Sultangazi'de sağanak sonrası sokakta ekip çalışması

İstanbul Sultangazi Habibler Mahallesi Yayla Yolu, etkili sağanak yağışın ardından bazı bölümleri göle döndü. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. O anlarda bir belediye işçisinin boynuna kadar suya girerek rögar kapağını açmaya çalıştığı görüldü.

Ekiplerin müdahalesi:

Olay yerinde kepçeyle müdahale eden ekipler, suyun akışını sağlamak için kanalı açma yönünde çalışma yürüttü. Bazı vatandaşlar ise duvarların üzerine çıkarak güvenli mesafeden bölgeden geçmeye çalıştı. Belediye personelinin aldığı tedbirler ve yapılan müdahale anında devam etti.

görüntüler ve riskler:

Rögar kapağını açmaya gayret eden işçinin hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, işçinin su seviyesinin yüksekliğine rağmen çalışmayı sürdürdüğü, ekiplerin ise alanı kontrol altında tutmak için çaba gösterdiği dikkat çekiyor. Görüntüler, benzer durumlarda oluşabilecek risklere ve müdahale zorluklarına işaret ediyor.

Yetkililer, suyun tahliyesi sağlanana kadar bölgedeki çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Sultangazi&#039;de boynuna kadar suya giren belediye işçisi, rögarın kapağını böyle açmaya...

Sultangazi'de boynuna kadar suya giren belediye işçisi, rögarın kapağını böyle açmaya çalıştı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultangazi'de göle dönen alt geçitte itfaiye aracı mahsur kaldı, kurtarma anları...
images

Erdek'te Hükümet Caddesi her yağmurda aynı manzarayı veriyor
images

Kırmızı bültenle aranan kripto şüphelisi R.J.S. İstanbul'da eşiyle yakalandı
images

Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kamyonetin lastiği alev aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırmızı bültenle aranan kripto şüphelisi R.J.S. İstanbul'da eşiyle yakalandı

Sabiha Gökçen'in plastiğe hayır projesi GIGI Awards'ta gümüş ödül aldı

Diliskelesi'nde görünüm ve güvenlik için hatlar yer altına alınıyor

Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kamyonetin lastiği alev aldı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı