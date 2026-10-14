Sultangazi’de göle dönen yolda suyla mücadele: işçi rögar kapağını açmaya çalıştı

Sultangazi'de sağanak sonrası sokakta ekip çalışması

İstanbul Sultangazi Habibler Mahallesi Yayla Yolu, etkili sağanak yağışın ardından bazı bölümleri göle döndü. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. O anlarda bir belediye işçisinin boynuna kadar suya girerek rögar kapağını açmaya çalıştığı görüldü.

Ekiplerin müdahalesi:

Olay yerinde kepçeyle müdahale eden ekipler, suyun akışını sağlamak için kanalı açma yönünde çalışma yürüttü. Bazı vatandaşlar ise duvarların üzerine çıkarak güvenli mesafeden bölgeden geçmeye çalıştı. Belediye personelinin aldığı tedbirler ve yapılan müdahale anında devam etti.

görüntüler ve riskler:

Rögar kapağını açmaya gayret eden işçinin hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, işçinin su seviyesinin yüksekliğine rağmen çalışmayı sürdürdüğü, ekiplerin ise alanı kontrol altında tutmak için çaba gösterdiği dikkat çekiyor. Görüntüler, benzer durumlarda oluşabilecek risklere ve müdahale zorluklarına işaret ediyor.

Yetkililer, suyun tahliyesi sağlanana kadar bölgedeki çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Sultangazi'de boynuna kadar suya giren belediye işçisi, rögarın kapağını böyle açmaya çalıştı