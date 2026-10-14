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Sultangazi'de sele karşı dayanışma: öğrenci sırtında güvenle taşındı

İstanbul Sultangazi'de sağanakta Habibler Mahallesi Yayla Yolu göle döndü; belediye işçisi duvara çıkan öğrenciyi sırtına alıp sudan geçirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sultangazi'de sele karşı dayanışma: öğrenci sırtında güvenle taşındı

Olayın gelişimi:

İstanbul Sultangazi’de etkili olan sağanak yağış sonrası Habibler Mahallesi Yayla Yolu göle döndü. Yolda bir hafriyat kamyonu kaldığı, çevredeki vatandaşların yardımına belediye ekiplerinin koştuğu gözlendi.

Müdahale ve kurtarma:

Sele dönüşen yol nedeniyle iki öğrenci yoldan geçemeyip korkuluklara tırmandı. Korkuluklara tutunarak dengede kalmaya çalışan öğrencileri gören belediye ekipleri bölgeye müdahale etti.

Belediye işçisi, dengede zorlanan öğrencilerden birini sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı ve sudan karşıya geçirdi. Ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle öğrenciler sudan güvenle çıkarıldı ve bölgedeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sultangazi&#039;de su baskını: Duvarın üzerinde yürüyen öğrenciyi sırtına alarak kurtardı

Sultangazi'de su baskını: Duvarın üzerinde yürüyen öğrenciyi sırtına alarak kurtardı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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