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Sultanhisar'a nefes: belediyelerden ortak ağaç desteği

Aydın Büyükşehir'in gönderdiği zakkum, ıhlamur ve çınar ağaçları Sultanhisar Belediyesi'ne teslim edildi; ilçe genelinde yeşillendirme çalışmaları sürecek.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Sultanhisar'a nefes: belediyelerden ortak ağaç desteği

Sultanhisar'a nefes: belediyelerden ortak ağaç desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Sultanhisar ilçesine gönderilen ağaçlar, Sultanhisar Belediyesi ekiplerince teslim alındı. İlçede yeşil alanların artırılması ve estetik görünümün güçlendirilmesi hedefiyle gönderilen bitkiler, önümüzdeki günlerde farklı noktalarda toprakla buluşturulacak.

Ağaç türleri ve uygulama:

Teslim edilenler arasında zakkum, ıhlamur ve çınar ağaçları bulunuyor. Sultanhisar Belediyesi ekipleri, ağaçların yer seçimi ve dikim çalışmalarını planlayarak, ilçenin farklı meydan, cadde ve park alanlarında peyzaj çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi. Çalışmaların önceliği, hem görsel düzen hem de uzun vadeli bakım ve sulama altyapısının sağlanması olacak.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na destekleri için teşekkür etti. Yıldırımkaya, "Bugün diktiğimiz her ağaç, yarınlara bırakacağımız nefes, gölge ve umuttur" sözleriyle projenin yerel çevreye ve toplumsal yaşam kalitesine katkısına vurgu yaptı.

Yetkililer, ilçe genelinde yürütülecek bu tür iş birliği odaklı uygulamaların sürdürülebilir yeşillendirme çabalarını güçlendireceğini belirtiyor ve önümüzdeki dönemde benzer desteklerin devam etmesinin planlandığını ifade ediyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SULTANHİSAR İLÇESİNE GÖNDERİLEN ZAKKUM, IHLAMUR VE ÇINAR...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SULTANHİSAR İLÇESİNE GÖNDERİLEN ZAKKUM, IHLAMUR VE ÇINAR AĞAÇLARI, SULTANHİSAR BELEDİYESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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