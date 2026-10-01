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Sultanhisar'da alkol buluşması kavga ve ölümle sonuçlandı

Sultanhisar'da birlikte alkol alan üç kişi arasında çıkan kavgada başına odun darbesi alan 37 yaşındaki Erhan Yalçın hayatını kaybetti, iki kişi gözaltında.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultanhisar'da alkol buluşması kavga ve ölümle sonuçlandı

Sultanhisar'da ölümle sonuçlanan kavga

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi 1728 Sokak’ta meydana gelen olayda, birlikte alkol aldığı öğrenilen Erhan Yalçın (37), H.B. (45) ve G.S. (37) arasında tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Yalçın’ın başına odunla darbe alarak yere yığıldığı, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Olay yerinde ilk tespitler:

Saha görevini yapan sağlık ekiplerinin kontrolünde Erhan Yalçın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmaları sonrasında Yalçın’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayın ardından H.B. ve G.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Cumhuriyet savcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma devam ediyor ve adli sürecin sonuçlanmasına kadar olayla ilgili detaylar jandarma tarafından araştırılacak.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, adli tıp raporu ve jandarma ifadelerinin ardından olayın tüm yönleriyle netleşeceğini belirtti.

AYDIN&#039;IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE BİRLİKTE ALKOL ALAN 3 KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BAŞINA ODUNLA...

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE BİRLİKTE ALKOL ALAN 3 KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BAŞINA ODUNLA DARBE ALAN 37 YAŞINDAKİ ERHAN YALÇIN HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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