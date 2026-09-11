Sultanhisar'da yeni eğitim yılı öncesi okullarda huzur ve güven öncelik oldu

Sultanhisar'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla Sultanhisar'da kapsamlı bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş başkanlık ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran da hazır bulundu. Yetkililer yeni dönemde uygulanacak önlemler üzerinde detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının odak noktaları:

Görüşmelerde öncelikle okul ve okul çevrelerinin güvenliği masaya yatırıldı. Okul binaları, bahçeler ve çevre düzenlemelerinin öğrenci güvenliğini ön plana alacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Öğrencilerin okullara giriş ve çıkışları için alınacak düzenlemeler detaylandırıldı; servis ve yaya akışının güvenli hale getirilmesi, bekleme alanlarının düzenlenmesi gibi uygulamalar değerlendirildi.

Ayrıca eğitim ortamlarının fiziksel ve davranışsal güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler üzerinde duruldu; risk teşkil edebilecek unsurların tespiti ve müdahale prosedürleri ele alındı.

Kurumlar arası iş birliği ve uygulama kararı:

Toplantıda, okul güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Emniyet, jandarma, milli eğitim ve yerel yönetimler arasında koordinasyonun artırılması planlandı.

Katılımcılar, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılında güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gereken çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Uygulamaya yönelik takvim ve sorumluluk dağılımının önümüzdeki günlerde netleştirilmesi bekleniyor.

SULTANHİSAR’DA 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖRMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.