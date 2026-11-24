Karacabey'de sahada çözüm: Fatih Karabatı hemşehrilerle bir arada

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü saha ziyaretleriyle vatandaş ve esnafın beklenti ve şikayetlerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Belediye müdürleriyle birlikte yapılan incelemelerde Sevgi Yolu ile Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri çevresi esas alındı.

saha ziyaretlerinde öncelik:

Karabatı, ziyaretlerde hem esnafla hem de günlük alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki altyapı, düzenleme ve güvenlik taleplerini dinledi. Belediye yöneticilerinin eşlik etmesiyle tespit edilen sorunlar anında ilgili birimlere iletildi ve hızlı çözüm süreçlerinin başlatılması için talimatlar verildi.

Ziyaretlerde, esnafın çalışma koşulları ve pazaryeri çevresindeki düzenlemelere yönelik taleplerin not edildiği, vatandaşların belediye hizmetlerinden beklentilerinin kayda alındığı ifade edildi. Başkan Karabatı, saha temaslarını hem sorun tespitine hem de çözüm üretimine dönük bir araç olarak kullanıyor.

karabatı'nın mesajı:

Başkan Karabatı, saha çalışmasının belediyecilik anlayışlarının merkezinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Karacabey’imizi yalnızca makam odalarından değil, sokaklarımızdan, çarşımızdan, pazaryerimizden ve hemşehrilerimizin görüşlerinden hareketle yönetiyoruz. İlçemizin her noktasında vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların beklentilerini, taleplerini ve yaşadıkları sıkıntıları bizzat dinliyoruz. Çünkü bir sorunu çözmenin en doğru yolu, o sorunu yerinde görmek ve yaşayan insanlardan dinlemektir" diye konuştu.

Karabatı, saha ziyaretlerinin tespit ile sınırlı kalmayıp, ilgili birimlere doğrudan yönlendirme sağladığını belirterek "Vatandaşımızın her talebi bizim için kıymetli. İmkanlarımız ve yetkilerimiz doğrultusunda sorunlara kalıcı çözümler üretmek, ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bizim için önemli olan yalnızca dinlemek değil, dinlediklerimizin gereğini de yerine getirmektir" ifadelerini kullandı.

Esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamındaki rolüne dikkat çeken Karabatı, "Esnafımız ilçemizin ekonomisine güç katan, sosyal hayatımızı canlı tutan en önemli değerlerimizden biridir. Esnafımızın daha iyi şartlarda faaliyet göstermesi, vatandaşlarımızın ise daha düzenli, konforlu ve güvenli alanlarda alışveriş yapabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, saha temelli bu yaklaşımın iletişimi güçlendirdiğini, hizmetlerin önceliklendirilmesini kolaylaştırdığını ve çözüm süreçlerini hızlandırdığını belirtiyor. Karabatı'nın sahada yürüttüğü katılımcı yönetim anlayışı, Karacabey'in daha yaşanabilir bir kent olması hedefiyle belediye hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak Karacabey'deki saha ziyaretleri, hem günlük yaşamı doğrudan etkileyen sorunların yerinde tespit edilmesini sağlıyor hem de vatandaş memnuniyetini ön planda tutan uygulamaların hızla hayata geçirilmesine ortam hazırlıyor.

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SAHA ZİYARETLERİYLE HALKIN NABZINI TUTMAYA DEVAM EDİYOR. BELEDİYE MÜDÜRLERİYLE BİRLİKTE SEVGİ YOLU, ÖMER MATLI KAPALI PAZARYERİ VE ÇEVRESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN BAŞKAN KARABATI, TALEP VE ÖNERİLERİ YERİNDE DİNLEYEREK YAŞANAN SIKINTILARIN GİDERİLMESİ NOKTASINDA İLGİLİ BİRİMLERE TALİMAT VERDİ.