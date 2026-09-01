Argıncık'ta 30 Ağustos Zafer Kupası ayak tenisi heyecanı sona erdi

Final maçları tamamlandı:

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocasinan İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Argıncık Amatör Spor Tesisleri’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası ayak tenisi müsabakaları, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

müsabaka atmosferi ve performanslar:

Büyük coşku ve heyecana sahne olan organizasyonda sporcular, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Seyirciler tarafından yoğun ilgi gören maçlarda sergilenen sportif performans ve rekabet, turnuvanın öne çıkan unsurları oldu.

ödül töreni ve sonuçlar:

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi ve turnuva resmi olarak kapatıldı. Organizasyon, 30 Ağustos kutlamalarına renk katarak sona erdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ZAFER KUPASI AYAK TENİSİ MÜSABAKALARI, ARGINCIK AMATÖR SPOR TESİSLERİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİNAL KARŞILAŞMALARIYLA TAMAMLANDI