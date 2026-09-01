Meram’da 5 bin çocuğun katıldığı MEGA yaz spor okulları finali

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen MEGA Yaz Spor Okulları, 8 haftalık programını görkemli bir kapanışla tamamladı. Meram Dutlu Millet Bahçesi Okçuluk Alanı’nda gerçekleştirilen final programı, öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

eğitim süreci ve branş çeşitliliği:

Bu yıl programda toplam yaklaşık 5 bin çocuk, alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim aldı. Sekiz haftalık dönemde çocuklar; voleybol, basketbol, yüzme, futbol, taekwondo, cimnastik, okçuluk, tenis, judo ve wushu gibi 13 farklı branşta spor eğitimi aldı. Eğitimler, sadece fiziksel beceri kazandırmakla kalmadı; disiplin, takım çalışması, özgüven ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlenmesine de katkı sundu.

final gösterileri ve etkinlikler:

Program, Anadolu Kafkas Dans Ekibi’nin gösterileriyle başladı; ardından sporcu öğrencilerin sergilediği performanslar sahne aldı. Final anında kırmızı-beyaz renkte 500 helyum balon sporcu çocuklarla birlikte gökyüzüne bırakıldı. Akrobasi gösterileri, ateş gösterisi ve Pixel Cube Show gibi etkinlikler izleyicilere coşku dolu anlar yaşattı. Aileler ve çocuklar, sekiz haftalık yoğun çalışmanın ardından eğlence ve başarının birleştiği bir kapanışla dönemi tamamladı.

kent yönetimi ve spor çevrelerinden mesajlar:

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kapanışta yaptığı konuşmada organizasyonların amacını ve aldıkları sonuçları değerlendirdi. Başkan Kavuş, "Biz çocuklarımızın bugününe dokunurken aslında Meram’ın ve ülkemizin yarınlarına da yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Kavuş, bu yıl düzenlenen faaliyetlerde yaklaşık 5 bin çocuğun sporla buluştuğunu, ilçede beşincisi gerçekleştirilen Geleneksel Düz Bisiklet Yarışlarına 2 bin çocuğun katıldığını ve yaz dönemi eğitimleriyle yüzlerce öğrencinin bilim, sanat ve teknoloji alanlarında da eğitim aldığını vurguladı.

Konya Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, yaz boyunca spor eğitimi alan çocuk sayısını artırma hedefinde belediyelerle iş birliğinin sürdüğünü belirtti. AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Latif Selvi, belediyelerin spor altyapısı ve desteklerinin genç sporcuların ulusal ve uluslararası başarısına katkı sağladığını dile getirdi. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen da Meram Belediye Başkanı Kavuş’a teşekkür etti.

2026 Meram MEGA Yaz Spor Okulları kapanış programına; AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Latif Selvi, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen ve yönetim kurulu üyeleri, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, Meram Belediye Meclis Üyeleri, Konya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hamdi Demir, Meram muhtarları, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Meram Belediyesi, çocukların ve gençlerin gelişimini desteklemeye ve benzer organizasyonlarla spora erişimi artırmaya devam edeceğini duyurdu.

KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ, SAĞLIKLI VE AKTİF GEÇİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN MEGA YAZ SPOR OKULLARI, 8 HAFTALIK EĞİTİM SÜRECİNİN ARDINDAN DÜZENLENEN GÖRKEMLİ KAPANIŞ PROGRAMIYLA TAMAMLANDI. 13 FARKLI BRANŞTA YAKLAŞIK 5 BİN ÇOCUĞUN SPOR EĞİTİMİ ALDIĞI PROGRAMIN FİNALİ, BİRBİRİNDEN RENKLİ GÖSTERİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.